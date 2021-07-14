Горняк-Спорт
2 : 2
Александрия
14.07.2021, FT

Александрия и Горняк-Спорт завершили спарринг результативной ничьей

У команды Юрия Гуры забили Андрей Новиков и Денис Устименко

  • 14.07.2021 23:59
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Александрия и Горняк-Спорт завершили спарринг результативной ничьей
© ФК Александрия

14 июля в товарищеском матче в Горишних Плавнях «Александрия» сыграла вничью с «Горняком-Спорт» (2:2).

Команда Юрия Гуры повела в счете на 10-й минуте, когда забил Андрей Новиков, но затем соперник из Первой лиги сравнял счет и даже вышел вперед. 

«Александрия» отыгралась на 62-й минуте за счет гола Дениса Устименко.

Товарищеский матч

14 июля, Горишни Плавни

«Горняк-Спорт» – «Александрия» –  2:2

Голы: Семка, 46, Кравчук, 58 – Новиков, 10, Устименко, 62.

«Александрия», 1-й тайм: Билык, Бабогло, Стецьков, Ковалец (Копына), Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Демченко, Новиков, Дубра, потенциальный новичок.

«Александрия», 2-й тайм: потенциальный новичок, потенциальный новичок, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Демченко, Копына, Дубра, Устименко, потенциальный новичок.

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Источник — Sport.ua

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