Александрия и Горняк-Спорт завершили спарринг результативной ничьей

14 июля в товарищеском матче в Горишних Плавнях «Александрия» сыграла вничью с «Горняком-Спорт» (2:2).
Команда Юрия Гуры повела в счете на 10-й минуте, когда забил Андрей Новиков, но затем соперник из Первой лиги сравнял счет и даже вышел вперед.
«Александрия» отыгралась на 62-й минуте за счет гола Дениса Устименко.
Товарищеский матч
14 июля, Горишни Плавни
«Горняк-Спорт» – «Александрия» – 2:2
Голы: Семка, 46, Кравчук, 58 – Новиков, 10, Устименко, 62.
«Александрия», 1-й тайм: Билык, Бабогло, Стецьков, Ковалец (Копына), Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Демченко, Новиков, Дубра, потенциальный новичок.
«Александрия», 2-й тайм: потенциальный новичок, потенциальный новичок, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Демченко, Копына, Дубра, Устименко, потенциальный новичок.
Источник — Sport.ua
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