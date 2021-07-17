Минай
2 : 0
Ужгород
17.07.2021, FT

Готовятся к УПЛ. Минай одержал вторую кряду победу

Команда Кобина забила два гола

  • 17.07.2021 21:51
  • 768 просмотров
  • 1 комментарий
Готовятся к УПЛ. Минай одержал вторую кряду победу
© fcminaj.com

«Минай», который официально вернулся в УПЛ, провел спарринг против ФК «Ужгород» и добыл победу со счетом 2:0.

Для команды Василия Кобина это второй кряду успех.

При этом клуб не указывает ни составы, ни авторов голов. Известно, что на просмотре находится форвард Евгений Селезнев.

Минай - Ужгород 2:0

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 17.07.2021 21:57
    -1
    Зря отменили игру первого тура с дырявыми - они сейчас дохлые, судя по товарнякам и их можно брать голыми руками
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