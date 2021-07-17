Готовятся к УПЛ. Минай одержал вторую кряду победу

«Минай», который официально вернулся в УПЛ, провел спарринг против ФК «Ужгород» и добыл победу со счетом 2:0.
Для команды Василия Кобина это второй кряду успех.
При этом клуб не указывает ни составы, ни авторов голов. Известно, что на просмотре находится форвард Евгений Селезнев.
Минай - Ужгород 2:0
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Источник — Sport.ua
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