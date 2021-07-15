Динамо Киев
3 : 0
Эвиан
15.07.2021, FT

Уверенная победа. Динамо обыграло Эвиан в товарищеском поединке

Дубль Богдана Леднева существенно облегчил задачу коллективу Мирчи Луческу

  • 15.07.2021 19:56
  • 1277 просмотров
  • 5 комментариев
Уверенная победа. Динамо обыграло Эвиан в товарищеском поединке
© ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч. 

«Динамо» Киев – «Эвиан» - 3:0

Леднев, 2, 38, Ванат, 17

«Динамо» Киев: Бойко (Моргун, 46) – Дубинчак (Родригес, 46), Шабанов (Сирота, 62), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик – Коробенко – Бенито (Антюх, 46), Леднев (Андриевский, 62), Гармаш (Буяльский, 62), Де Пена – Ванат (Кулач, 46).

«Эвиан»: Моди – Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махмамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Стадион: «Арберес» (Мерен, Швейцария).

ДИНАМО КИЕВ-ЭВИАН.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 15.07.2021 20:10
    0
    Петр Яновский, 15.07.2021 20:05
    да ты прям ванга
    Ты прям читать научился б
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 20:09
    -3
    Уровень ,евиан с дворовой лиги ,ФК Диван с 10 лиги
    Ссылка
    Emix
    online
      Emix, 15.07.2021 20:08
    -1
    Евіан дворова команда.Виступає в регіональному чемпіонаті.Це так як у нас грають на першість району або в кращому випадку області.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 20:05
    -4
    Alex86 1, 15.07.2021 20:00
    Хорошо идут, так держать, будем надеяться так будет и в офиц. матчах
    да ты прям ванга
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.07.2021 20:00
    +3
    Хорошо идут, так держать, будем надеяться так будет и в офиц. матчах
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.07.2021 20:00
    +3
    Хорошо идут, так держать, будем надеяться так будет и в офиц. матчах
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.07.2021 20:10
    0
    Петр Яновский, 15.07.2021 20:05
    да ты прям ванга
    Ты прям читать научился б
    Ссылка
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