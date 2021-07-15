Уверенная победа. Динамо обыграло Эвиан в товарищеском поединке

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Товарищеский матч.
«Динамо» Киев – «Эвиан» - 3:0
Леднев, 2, 38, Ванат, 17
«Динамо» Киев: Бойко (Моргун, 46) – Дубинчак (Родригес, 46), Шабанов (Сирота, 62), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик – Коробенко – Бенито (Антюх, 46), Леднев (Андриевский, 62), Гармаш (Буяльский, 62), Де Пена – Ванат (Кулач, 46).
«Эвиан»: Моди – Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махмамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.
Стадион: «Арберес» (Мерен, Швейцария).
ДИНАМО КИЕВ-ЭВИАН.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
Источник — Sport.ua
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