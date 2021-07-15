В четверг, 15 июля, киевское «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на вторых учебно-тренировочных сборах.
Столичный клуб померяется силами с французским «Эвианом». Спарринг начнется в 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире эту игру «бело-синих» можно посмотреть в YouTube.
Динамо – Эвиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Динамо Киев
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