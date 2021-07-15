Коробенко, Гармаш и Ванат - в старте Динамо на контрольный матч

«Динамо» на сборе в Швейцарии проведет очередной контрольный матч. Соперником будет французский «Эвиан».
Сегодня к киевлянам должны присоединиться игроки сборной Украины, но пока команда проводит матчи без них.
Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, Де Пена, Ванат
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Источник — Sport.ua
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