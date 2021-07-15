Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Эвиан» - 3:0



Леднев, 2, 38, Ванат, 17

«Динамо» Киев: Бойко (Моргун, 46) – Дубинчак (Родригес, 46), Шабанов (Сирота, 62), Кендзера (Вивчаренко, 46), Тымчик – Коробенко – Бенито (Антюх, 46), Леднев (Андриевский, 62), Гармаш (Буяльский, 62), Де Пена – Ванат (Кулач, 46).

«Эвиан»: Моди – Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махмамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Запасные: Алексис, Кев, Сир, Вассим, Хамиду, Вейл, Джордан, Джерем, Момо, Коко, Ильес.

Стадион: «Арберес» (Мерен, Швейцария).



МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.

88 мин. МОМЕНТ! Буяльский не смог пробить голкипера с ближней дистанции в завершении подачи с правого фланга!

85 мин. МОМЕНТ! Вивчаренко сумел проскочить мимо защитника в правый фланг штрафной, но с предельного угла голкипера так и не смог пробить.

82 мин. Перехвачен пас Андриевского на Жерсона в левый фланг штрафной.

79 мин. МОМЕНТ! Буяльский отдал черпак на правый фланг штрафной для Вивчаренко, после чего тот прострелил на Кулача, но Владислав не попал с лицевой границы штрафной как следует по мячу.

78 мин. Падение Буяльского при проходе мимо защитника на правый фланг штрафной обошлось без свистка.

76 мин. Кулач не успел опередить голкипера при передаче в падении с правого фланга штрафной от Андриевского.

73 мин. Вивчаренко остановил выход соперников в контратаку через левый фланг.

70 мин. Спокойно катает мяч в центре поля Динамо.

68 мин. Прострел с правого фланга на Жерсона был перехвачен.

64 мин. Жерсон получил заброс в левый фланг штрафной от Де Пены, но его последовавший удар был блокирован.

62 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО. Андриевский заменил Леднева, Гармаша сменил Буяльский, вместо Шабанова вышел Сирота.

59 мин. Динамо контролирует ход поединка в данные минуты.

57 мин. Пас Леднева на ход Кулачу в левый фланг штрафной оказался слишком сильным.

54 мин. Вивчаренко удалось перехватить прострел с правого фланга на ближний угол вратарской, а Шабанов помог с выносом.



52 мин. МОМЕНТ! Де Пена со штрафного закрутил в ближний верхний угол, но голкипер парировал!



50 мин. Сбили у правого угла чужой штрафной Гармаша.



47 мин. МОМЕНТ! Гармашу дали между ног на правом фланге штрафной, после чего Моргуну пришлось отражать удар в ближний!

46 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО КИЕВ. Моргун сменил Бойко, вместо Дубинчака играет Родригес, Вивчаренко вышел вместо Кендзеры, Антюх заменил Бенито, а вместо Ваната вышел Кулач.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

43 мин. Заброс со штрафного от центральной линии на левый фланг атаки Эвиана пришелся в оффсайд.

41 мин. Де Пена влез в оффсайд при забросе на левый фланг штрафной.



38 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гармаш передачей с левого фланга нашел стоящего перед штрафной Леднева, тот развернулся, и с левой ноги дал в дальний угол!

36 мин. МОМЕНТ! Ванат выскакивал перед голкипером под прострел Ваната с правого фланга, но полноценно пробить ему не дали.

35 мин. Уже замена была у Эвиана.

32 мин. МОМЕНТ! Де Пена принял на грудь перевод верхом на левый фланг штрафной, после чего приложился с острого угла, но Моди сумел в прыжке парировать!

31 мин. Динамо перешло с контролем мяча на чужую половину.

28 мин. Вынесен мяч из штрафной Динамо, после подачи дальнего штрафного с левого фланга.

26 мин. Падение Тымчика в правом фланге штрафной было картинным.

24 мин. Бенито упустил мяч за боковую на правом фланге атаки во время дриблинга.

22 мин. Прострел с левого фланга штрафной от Де Пены был блокирован.

19 мин. Бойко выбил пальцы при сейве.

19 мин. МОМЕНТ! Закручивал мяч под перекладину из зоны перед штрафной Фабьен, но Бойко совершил прекрасный сейв!

17 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бойко дальним выносом мяча начал атаку своей команды, после чего Ванат убежал к воротам, и пробил со средней дистанции прямо под голкипером, но тот нелепо попытался поймать мяч в руки, пропустив его под собой.

14 мин. МОМЕНТ! Дубинчак сбросил подачу Гармаша в оттяжку в зону перед штрафной для Бенито, а тот пробил над перекладиной, но голкипер все равно перевел на угловой!

13 мин. Гармаш явно не успевал за переводом Леднева в левый фланг штрафной во время контратаки.

12 мин. Блокирована попытка Клидиса завершить ударом смещение к центральной зоне перед штрафной. Угловой.

10 мин. Французская команда перевела мяч на половину Динамо, но до ворот мяч так и не смогла доставить в первой волне атаки.

8 мин. Кендзера запускал диагональ на правый фланг, но Тымчик не смог остановить мяч.

8 мин. Бенито был сбит у центральной линии.

6 мин. ОФФСАЙД! Ванат получил передачу на ход в левый фланг штрафной, после чего пробил под голкипером, но предварительно залез в оффсайд.

5 мин. Ванат замыкал ударом головой подачу Де Пены с левого фланга, но пробил в сторону от дальней штанги.



4 мин. Дальний удар от Фабьена прошел над воротами.



2 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ванат получил заброс Дубинчака по левому флангу, после чего прострелил во вратарскую под расстрел для Леднева.



1 мин. Динамо сразу забрало мяч под свой контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В четверг, 15-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и французский «Эвиан». Матч пройдет в Мерене (Швейцария), на поле стадиона «Арберес», начало в 18:00.

Коллектив Мирчи Луческу продолжает вести подготовку к новому сезону в Швейцарии, а сам румынский специалист в эти дни решил как следует нагрузить своих подопечных. «Динамо» уже успело дежурно обыграть в товарищеском матче «Сьон» (2:0), а теперь готовится к поединку против аматорского французского клуба «Эвиан». График у действующих чемпионов Украины достаточно плотный, поэтому тренерский штаб будет активно привлекать всех доступных футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Эвиан».