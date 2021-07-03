Черноморец
2 : 0
Балканы
03.07.2021, FT

Черноморец с игроками на просмотре выиграл в контрольном матче

Команда Юрия Мороза готовится к сезону УПЛ

  • 03.07.2021 23:06
  • 819 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец с игроками на просмотре выиграл в контрольном матче
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» под руководством нового тренера Юрия Мороза провел контрольный матч против «Балкан». Одесская команда выиграла 2:0.

В составе «Черноморца» находится целая группа игроков на просмотре.

«Черноморец» — «Балканы» Заря — 2:0
Голы: Авагимян (10), Кравченко (72).

«Черноморец»: 1-й тайм — Варакута (Паламарчук, 30), Мартыненко, Путря, Вачиберадзе (капитан), Брагару, Штогрин, Авагимян, Бугай и три футболиста на просмотре; 2-й тайм — Паламарчук (Пидкивка, 60), Якымив, Долгов, Кравченко (капитан), Яловенко, Сухоручко и пять футболистов на просмотре.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 03.07.2021 23:26
    -1
    Нужно говорить правильно Динамо 2 готовится к сезону. А то только Мариуполь видят некоторые, но у тех хоть видимая независимость иногда была, а это дно уже будет, но фаны ДК оправдают и это.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности