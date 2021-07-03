Черноморец с игроками на просмотре выиграл в контрольном матче

«Черноморец» под руководством нового тренера Юрия Мороза провел контрольный матч против «Балкан». Одесская команда выиграла 2:0.
В составе «Черноморца» находится целая группа игроков на просмотре.
«Черноморец» — «Балканы» Заря — 2:0
Голы: Авагимян (10), Кравченко (72).
«Черноморец»: 1-й тайм — Варакута (Паламарчук, 30), Мартыненко, Путря, Вачиберадзе (капитан), Брагару, Штогрин, Авагимян, Бугай и три футболиста на просмотре; 2-й тайм — Паламарчук (Пидкивка, 60), Якымив, Долгов, Кравченко (капитан), Яловенко, Сухоручко и пять футболистов на просмотре.
Источник — ФК Черноморец
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