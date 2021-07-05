В контрольном матче на учебно-тренировочных сборах одесский «Черноморец» обыграл «Балканы» со счетом 2:0.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Черноморец).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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