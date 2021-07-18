Десна переиграла Верес в контрольном матче в Буче

Клубы УПЛ проводят последние контрольные поединки за неделю до старту чемпионата Украины.
«Десна» из Чернигова переиграла «Верес» Ровно. Голы забили Тотовицкий и Завийский.
Товарищеский матч
18 июля, Буча
«Десна» Чернигов – «Верес» Ровно – 2:0
Голы: Тотовицкий, 10, Завийский, 48.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Е.Пасич (Гечев, 65), Кучеров (Петько, 77), Полюлях (Клец, 67), Г.Пасич (Дахновский, 65), Сергийчук (М.Шестаков, 71), Гегедош (Гайдучик, 77).
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Источник — Sport.ua
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