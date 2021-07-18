18 июля клубы УПЛ проведут очередной спарринг в рамках подготовки к сезону. «Десна» сыграет с «Вересом». Встреча начнется в 18:00 по Киеву.
«Десна» – «Верес». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Верес
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