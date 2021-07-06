Львов уступил Прикарпатью в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону «Львов» провел контрольный матч с клубом Первой лиги «Прикарпатье». Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу команды из Ивано-Франковска.

«Львов» - «Прикарпатье» - 1:2

Голы: Эрнест, 65 - Барчук, 16 Сондей, 28

Состав 1 тайм: Костик, Зозуля, Романчук, Крушинский, Якимец, Довгий (к), Брикнер, игрок на просмотре, Семенов, Шина, Нич

Состав 2 тайм: Костик, Бусько, Махмутович (к), Михоуби, Зозуля, Политыло, Фране, Алваро, Эрнест, Шина (Семенов, 82), Ренан.

После этого матча «горожане» вернутся к работе уже 9 июля. Именно тогда стартует заключительный период подготовки «Львова» к новому сезону.