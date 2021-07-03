Ворскла
2 : 3
Ужгород
03.07.2021, FT

Ворскла в контрольном матче уступила Ужгороду

В матче было забито 5 голов

  • 03.07.2021 20:35
  • 499 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла в контрольном матче уступила Ужгороду
© vorskla.com.ua

«Ворскла», которая проводит тренировочный сбор на Закарпатье, провела контрольный матч против ФК «Ужгород».

Команда Юрия Максимова уступила 2:3.

Ворскла - Ужгород 2:3
Голы: Пешич, 7, Кравчук, 55 - Пуканыч, 44, Ряшко, 58, Ференцик, 73

Ворскла: Ткаченко, Крупский, Палюк, Хрипчук, Челядин, игрок на просмотре, Черныш, Прус, Нестеренко, Луизао, Пешич

2-й тайм: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Тамм, Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане, Пердута, Степанюк, Кравчук

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности