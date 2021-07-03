Ворскла в контрольном матче уступила Ужгороду

«Ворскла», которая проводит тренировочный сбор на Закарпатье, провела контрольный матч против ФК «Ужгород».
Команда Юрия Максимова уступила 2:3.
Ворскла - Ужгород 2:3
Голы: Пешич, 7, Кравчук, 55 - Пуканыч, 44, Ряшко, 58, Ференцик, 73
Ворскла: Ткаченко, Крупский, Палюк, Хрипчук, Челядин, игрок на просмотре, Черныш, Прус, Нестеренко, Луизао, Пешич
2-й тайм: Ризнык, Чеснаков, Яворский, Тамм, Якубу, Скляр, Пуцлин, Кане, Пердута, Степанюк, Кравчук
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Источник — Sport.ua
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