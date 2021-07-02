Днепр-1 забил Никополю семь мячей в спарринге

В четверг, 1 июля, «Днепр-1» в контрольном матче выиграл у «Никополя» со счетом 7:2.
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Никополь» – 7:2
Голы: Веклич, 13, автогол, Рубчинский, 14, Беляев, 48, 52, Русин, 64, Джурасек, 78, Лучкевич, 87 – Хижняк, 31, с пенальти, Кловес, 66
В следующем спарринге «Днепр-1» 2 июля сыграет с «Александрией». Начало в 18:00.
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Источник — Sport.ua
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