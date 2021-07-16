Верес обыграл дебютанта Второй лиги в контрольном матче

Ровенский «Верес» в контрольном матче выиграл у дебютанта Второй лиги ЛНЗ со счетом 2:1. Команда Юрия Вирта забила по голу в каждом из таймов.
Товарищеский матч
«Верес» – ЛНЗ – 2:1
Голы: Мирошник, 18, Гегедош, 86 – Долинский, 31
В следующем спарринге «Верес» 18 июля померится силами с черниговской «Десной».
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Источник — Sport.ua
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