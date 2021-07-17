Верес – ЛНЗ – 2:1. Видео голов и обзор матча

15 июля ровенский «Верес» в контрольном матче выиграл у дебютанта Второй лиги ЛНЗ со счетом 2:1.
Команда Юрия Вирта забила по голу в каждом из таймов.
Товарищеский матч
15 июля, Счастливое
«Верес» Ровно – ЛНЗ Черкассы – 2:1
Голы: Мирошник, 18, Гегедош, 86 – Долинский, 31.
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Источник — Sport.ua
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