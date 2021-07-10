Днепр-1
1 : 2
Никополь
10.07.2021, FT

Днепр-1 проиграл Никополю в спарринге

Клуб УПЛ потерпел неожиданное поражение

  • 10.07.2021 18:02
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Днепр-1 проиграл Никополю в спарринге

Сегодня «Днепр-1» в контрольном матче потерпел неожиданное поражение 1:2 от «Никополя», сумев забить гол престижа лишь в концовке встречи. Это был второй матч между командами за последние 10 дней. Первый завершился разгромной победой «Днепра-1» 7:2.

«Днепр-1» — «Никополь» - 1:2
Голы: Беляев, 89 — Шинкаренко, 18, с пенальти, Рогулин, 41.

«Днепр-1»: Канарейкин, Кононов, Киреев, Батагов, Матюшенко, Тяпкин, Соловьев, Ди Франко (Билоус, 73), Билл (Кашеваров, 73), Рубчинский (Бутич, 73), Беляев.

«Никополь»: Хома, Хижняк (Горелый, 33), Киричук, Сидоренко, Швыденко, Матвеев, Заец, Шинкаренко, Гора, Рагулин, Фомин (Пула)

Сегодня «Днепр-1» проведет еще один контрольный матч – с «Колосом». Начало – в 18:00.

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Источник — Sport.ua

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