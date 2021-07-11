Борячук принес победу. Рух переиграл Верес в товарищеском матче

11 июля прошел очередной товарищеский матч летнего межсезонья.
Львовский «Рух» с минимальным счетом обыграл «Верес» Ровно (1:0). Единственный гол на 49-й минуте забил форвард львовян Андрей Борячук.
Ранее львовский «Рух» заявил, что команда может сняться с УПЛ, если УАФ не разрешит проводить матчи на стадионе Украина.
Товарищеский матч
11 июля 2021 года, Винники, УТБ Рух
«Рух» Львов – Верес Ровно – 1:0
Гол: Борячук, 49.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 87), Г. Пасич (Тимофеенко, 75), Полюлях (Петько, 65), Кучеров (Клец, 46, Кучеров, 71), Е. Пасич (Дахновский, 65), Сергийчук, Гегедош (Шестаков, 65).
Источник — Sport.ua
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