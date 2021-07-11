Рух Львов
1 : 0
Верес
11.07.2021, FT

Борячук принес победу. Рух переиграл Верес в товарищеском матче

11 июля прошел очередной товарищеский матч летнего межсезонья

  • 11.07.2021 20:23
  • 666 просмотров
  • 1 комментарий
Борячук принес победу. Рух переиграл Верес в товарищеском матче
© ФК Рух. Андрей Борячук

11 июля прошел очередной товарищеский матч летнего межсезонья.

Львовский «Рух» с минимальным счетом обыграл «Верес» Ровно (1:0). Единственный гол на 49-й минуте забил форвард львовян Андрей Борячук.

Ранее львовский «Рух» заявил, что команда может сняться с УПЛ, если УАФ не разрешит проводить матчи на стадионе Украина.

Товарищеский матч

11 июля 2021 года, Винники, УТБ Рух

«Рух» Львов – Верес Ровно – 1:0

Гол: Борячук, 49.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 87), Г. Пасич (Тимофеенко, 75), Полюлях (Петько, 65), Кучеров (Клец, 46, Кучеров, 71), Е. Пасич (Дахновский, 65), Сергийчук, Гегедош (Шестаков, 65).

 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.07.2021 21:14
    0
    Так а Рух всё или уже не всё ? ) Определились ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.07.2021 21:14
    0
    Так а Рух всё или уже не всё ? ) Определились ?
    Ссылка
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