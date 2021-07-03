Снова ничья. Динамо и Лозанна не определили сильнейшего в спарринге

Киевское «Динамо» провело второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу стала «Лозанна».

Киевлянам удалось открыть счет уже в начале поединка. Монтейро в штрафной сбил Леднева, а Родригес хладнокровным ударом реализовал пенальти.

В дальнейшем игра проходила с преимуществом швейцарской команды. Особенно много проблем «бело-синим» доставлял левый фланг атаки соперников, где активными действиями выделялся Сузуки. Были близки к успеху Маю, Койалипу, Уаттар. Но ударам футболистов «Лозанны» не хватало точности, а Бойко вступал в игру в основном после навесов в штрафную «Динамо». Киевляне до перерыва по-настоящему так и не побеспокоили голкипера «Лозанны».

В начале второго тайма швейцарцы полностью обновили состав, а тренерский штаб «Динамо» заменил значительную часть своих футболистов. И уже на 48-й минуте «Лозанна» сравняла результат: после прострела во вратарскую Рибейро в борьбе с Дубинчаком переправил мяч в ворота.

В отличии от первого тайма, во второй половине встречи уже киевляне атаковали более агрессивно. Активно вошел в игру Шепелев, который мог отправить мяч в ворота, но от линии штрафной пробил немного выше ворот. Едва не забил и Леднев, после удара которого свою команду выручил голкипер.

Впрочем, голов больше забито не было, и встреча завершилась с ничейным результатом.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Лозанна» – 1:1

Родригес (8, пенальти) – Рибейро (48)

Де Пена (79)

«Динамо»: Бойко, Сидклей (Скорко, 46), Сирота (Шабанов, 46), Бражко (Вивчаренко, 46), Кравченко (Дубинчак, 46), Андриевский (Коробенко, 71), Гармаш (Шепелев, 46), Леднев (В.Волошин, 83), Антюх (Кулач, 64), Супряга (Ванат, 46; Н.Волошин, 71), Родригеc (Де Пена, 46).

«Лозанна»: Диав (Кастелла, 46), Сузуки (Браун, 46), Хушич (Нанизаямо, 46), Монтейро (Цунги, 46), Зохури (Паулос, 46), Капо (Барес, 46), Санчес (Томас, 46), Пуертас (Н’Гессан, 46), Уаттара (Рибейро, 46), Маю (Койл, 46), Койалипу (Амдуни, 46).

Лозанна (Швейцария)

ДИНАМО - ЛОЗАННА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА