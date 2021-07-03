Помощник Луческу: «У Динамо все идет по плану, готовимся к сезону»

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев подвел итоги второго контрольного матча на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии – против «Лозанны» (1:1).

- Сегодня была хорошая игра, хороший соперник, хорошее движение. Поле было быстрое. Наши молодые ребята увидели, что такое европейские скорости. Если с «Базелем» игра была спокойнее, то сегодня матч был более живым, ребята двигались. Молодцы, не проиграли. Хотелось бы, конечно, выиграть. Но это сборы, мы готовимся. Все идет по плану.

- Леднев заработал пенальти, но исполнять его пришлось Родригесу. Это было так задумано?

- Жерсон у нас один из штатных пенальтистов, поэтому Мистер сразу крикнул с лавочки, чтобы он взял на себя ответственность.

- Сегодня Леднев провел наибольшее количество игрового времени на поле. Это связано с уровнем его готовности?

- Так решил тренерский штаб. Денис Гармаш тоже должен был играть больше, но он получил повреждение. Саша Андриевский играл 60 минут. Тренерский штаб пробует различные вариации. Леднев молодец, выдержал 80 минут на довольно хорошем уровне, после чего мы его поменяли.

- Понравился контроль мяча в исполнении «Динамо», особенно в первом тайме. Это то, чего вы требуете?

- Начиная с прошлого года, команда пытается контролировать мяч. Пришли новые ребята, но тренировки и требования остались те же – контролировать мяч и не терять его в простых ситуациях. Хотя, на мой взгляд, у нас в первом тайме хоть и держался мяч, но мы создавали проблемы сами себе, совершая потери, которых не должно быть.

Повторюсь, у нас игра построена на контроле мяча и с быстрой сменой направлений. Старались это делать, что-то получалось, что-то – нет. Но для этого и даны сборы. Мы продолжаем работать в этом плане.

Что касается пропущенного мяча, то пропускает вся команда. Помимо эпизода с Дубинчаком, были еще ошибки. Мы разберем их на теории. Мне кажется, что в первые минуты ребята, которые вышли на замену, не вошли в игру и немного потеряли концентрацию, поэтому мы пропустили быстрый гол.

Будем исправлять эту ситуацию, чтобы ребята, выходящие на поле, с первых минут настраивались и играли более внимательно.

- Были также моменты у Ваната и Шепелева…

- Кроме того, у Леднева была отличная возможность, но хорошо сыграл вратарь. У нас были моменты и можно было выиграть эту игру. Сегодня 1:1, но надеемся, что в следующем матче будет победа.