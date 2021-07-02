В субботу, 3 июля, киевское «Динамо» проведет свой второй контрольный матч на тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу станет швейцарская «Лозанна». Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Первый спарринг киевлян выдался сверхрезультативным: «Динамо» и «Базель» сыграли вничью, забив по четыре гола. В составе «бело-синих» результативными ударами отметились Антюх, Сирота, Леднев и Коробенко. «Лозанна» является семикратным чемпионом Швейцарии. Правда, последний раз национальное первенство «Лозанна» выигрывала в далеком 1965-м. В предыдущем розыгрыше Швейцарской Суперлиги ближайший соперник киевлян занял пятое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Лозанна». За перебігом матчу можна слідкувати за цим посиланням.