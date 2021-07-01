Голевая феерия в спарринге. Динамо и Базель сыграли вничью

Киевское «Динамо» провело первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу стал местный «Базель».

«Бело-синие» довольно остро атаковали и в середине первого тайма дважды поразили ворота соперников. Сначала Супряга сделал классный навес с левого фланга на Антюха, и находящийся на просмотре в «Динамо» футболист нанес точный удар. А вскоре прострел с углового замкнул Сирота, отправивший мяч под перекладину.

После этого киевляне снизили обороты и позволили соперникам сравнять результат. После навеса с левого фланга Касами пробил точно в «девятку». А перед перерывом Антюх в штрафной сбил соперника, и Кабрал реализовал пенальти.

В начале второго тайма тренерский штаб «Динамо» почти полностью обновил состав, и киевляне уже на 49-й минуте снова повели в счете. Это Леднев ворвался в штрафную соперников и со второй попытки переиграл голкипера. Но снова «красно-синие» сравняли результат. После ошибки Гармаша швейцарцы провели контратаку, и Кабрал оформил дубль.

Голевую феерию продолжил Коробенко. Еще один футболист, которого просматривает тренерский штаб «Динамо», подкараулил отскок и от линии штрафной нанес классный удар в «девятку». У швейцарцев снова нашелся свой «ответ»: Маршан забил со штрафного, пробив под «стенкой».

Больше голов забито не было: ничья 4:4.

Следующий контрольный поединок киевляне проведут в субботу. Соперником «бело-синих» станет швейцарская «Лозанна».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Базель» – 4:4

Антюх (23), Сирота (30), Леднев (49), Коробенко (66) – Касами (36), Кабрал (45, пенальти; 60), Маршан (82)

Вивчаренко (81) – Касами (39)

«Динамо»: Бойко (Моргун, 76), Сирота (Вивчаренко, 46), Скорко (Шабанов, 46), Бражко (Кравченко, 46), Дубинчак (Сидклей, 46), Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский (Коробенко, 62), Буяльский (Леднев, 46), Де Пена (Родригес, 46), Антюх (Цитаишвили, 46), Супряга (Ванат, 36; Кулач, 62).

«Базель» (стартовый состав): Линднер, Лопез, Фрай, Кардозу, Петретта, Касами, Квинтилья, Жегрова, Паласиос, Штокер, Кабрал.

Арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария)

Веве (Швейцария)

ДИНАМО - БАЗЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА