Динамо Киев
4 : 4
Базель
01.07.2021, FT

Голевая феерия в спарринге. Динамо и Базель сыграли вничью

«Динамо» провело первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии

  • 01.07.2021 21:48
  • 5697 просмотров
  • 11 комментариев
Голевая феерия в спарринге. Динамо и Базель сыграли вничью
© twitter.com/FC_Basel

Киевское «Динамо» провело первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу стал местный «Базель».

«Бело-синие» довольно остро атаковали и в середине первого тайма дважды поразили ворота соперников. Сначала Супряга сделал классный навес с левого фланга на Антюха, и находящийся на просмотре в «Динамо» футболист нанес точный удар. А вскоре прострел с углового замкнул Сирота, отправивший мяч под перекладину.

После этого киевляне снизили обороты и позволили соперникам сравнять результат. После навеса с левого фланга Касами пробил точно в «девятку». А перед перерывом Антюх в штрафной сбил соперника, и Кабрал реализовал пенальти.

В начале второго тайма тренерский штаб «Динамо» почти полностью обновил состав, и киевляне уже на 49-й минуте снова повели в счете. Это Леднев ворвался в штрафную соперников и со второй попытки переиграл голкипера. Но снова «красно-синие» сравняли результат. После ошибки Гармаша швейцарцы провели контратаку, и Кабрал оформил дубль.

Голевую феерию продолжил Коробенко. Еще один футболист, которого просматривает тренерский штаб «Динамо», подкараулил отскок и от линии штрафной нанес классный удар в «девятку». У швейцарцев снова нашелся свой «ответ»: Маршан забил со штрафного, пробив под «стенкой».

Больше голов забито не было: ничья 4:4.

Следующий контрольный поединок киевляне проведут в субботу. Соперником «бело-синих» станет швейцарская «Лозанна».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Базель» – 4:4

Антюх (23), Сирота (30), Леднев (49), Коробенко (66) – Касами (36), Кабрал (45, пенальти; 60), Маршан (82)

Вивчаренко (81) – Касами (39)

«Динамо»: Бойко (Моргун, 76), Сирота (Вивчаренко, 46), Скорко (Шабанов, 46), Бражко (Кравченко, 46), Дубинчак (Сидклей, 46), Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский (Коробенко, 62), Буяльский (Леднев, 46), Де Пена (Родригес, 46), Антюх (Цитаишвили, 46), Супряга (Ванат, 36; Кулач, 62).

«Базель» (стартовый состав): Линднер, Лопез, Фрай, Кардозу, Петретта, Касами, Квинтилья, Жегрова, Паласиос, Штокер, Кабрал.

Арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария)

Веве (Швейцария)

ДИНАМО - БАЗЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 01.07.2021 22:52
    -3
    Face Control, 01.07.2021 22:43
    Во где реальное позорище.
    💯%
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.07.2021 22:43
    -8
    Во где реальное позорище.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.07.2021 22:31
    +4
    А два местных клоуна ванговали что Динамо всухую проиграет
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.07.2021 22:17
    +3
    Буяльский сыграл, а перед евро говорили травма.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 22:05
    +2
    sahka1981, 01.07.2021 22:03
    Пенальти правда глупый привез, но потом и Гармаш обрезал в своем стиле и пропустили, после когда со штрафного забили тоже обрез был у кого то.
    А мне понравился.
    Он думает на поле.
    И Коробенко с головой.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.07.2021 22:03
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 21:51
    Антюх красава
    Пенальти правда глупый привез, но потом и Гармаш обрезал в своем стиле и пропустили, после когда со штрафного забили тоже обрез был у кого то.
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 01.07.2021 22:03
    -14
    Ну такое ,,
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 22:02
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Фран соль те ж саме, що кулачка із ворскли плюс іспанець. На хєра позорити українця, якщо є іспанець??????
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 01.07.2021 22:02
    +3
    Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Так вся защита в сборной практически
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 21:51
    +3
    Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Антюх красава
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    +4
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 01.07.2021 22:31
    +4
    А два местных клоуна ванговали что Динамо всухую проиграет
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    +4
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.07.2021 22:17
    +3
    Буяльский сыграл, а перед евро говорили травма.
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 01.07.2021 22:02
    +3
    Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Так вся защита в сборной практически
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 21:51
    +3
    Funny__Cat_, 01.07.2021 21:50
    Игры конечнг товарищеская , но в защите бардак полный
    Чувствую уже после этого сбора многие отправятся по арендам
    Коробенко конечно Красоту положил
    Антюх красава
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 22:05
    +2
    sahka1981, 01.07.2021 22:03
    Пенальти правда глупый привез, но потом и Гармаш обрезал в своем стиле и пропустили, после когда со штрафного забили тоже обрез был у кого то.
    А мне понравился.
    Он думает на поле.
    И Коробенко с головой.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.07.2021 22:03
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 21:51
    Антюх красава
    Пенальти правда глупый привез, но потом и Гармаш обрезал в своем стиле и пропустили, после когда со штрафного забили тоже обрез был у кого то.
    Ссылка
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