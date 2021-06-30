Динамо Киев – Базель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 июля, киевское «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против местного «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
События матча
|41'
|ГОЛ !
Гол из 44-го сектора забил Нико Кранчар(Динамо К). Гусев прошел по центру и передачей вывел Кранчара в штрафную, а Нико метров с десяти пробил точно в угол ворот Соммера!
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Источник — Sport.ua
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