Динамо Киев
4 : 4
Базель
01.07.2021, FT

Динамо – Базель – 4:4. Голевой спектакль. Видео голов и обзор матча

У киевлян получилось результативное начало на тренировочных сборах

  • 01.07.2021 23:59
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Динамо – Базель – 4:4. Голевой спектакль. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В четверг, 1 июля, киевское «Динамо» провело первый спарринг на летних тренировочных сборах. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу был 20-кратный чемпион Швейцарии – «Базель».

Получилось сверхрезультативное начало игровой программы на тренировочных сборах (4:4). В субботу, 3 июля, «бело-синих» ожидает следующий спарринг – соперником подопечных Мирчи Луческу станет «Лозанна».

Товарищеский матч

1 июля, Швейцария

«Динамо» – «Базель» – 4:4

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Скорко, Сирота, Бражко, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Антюх, де Пена, Супряга (Ванат, 35).

«Динамо» (второй тайм): Бойко (Моргун, 76), Вивчаренко, Шабанов, Кравченко, Сидклей, Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш, Леднев, Цитаишвили, Родригес, Ванат (Кулач, 62).

«Базель» (стартовый состав): Линдер, Лопес, Фрай, Кардосо, Петретта, Касами, Куинтилла, Жергова, Паласиос, Штокер, Кабрал.

Голы: Антюх (23), Сирота (30), Леднев (49), Коробенко (66) – Касами (36), Кабрал (45, с пенальти, 60), Маршан (82).

События матча
49' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Динамо Киев).
30' ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (Динамо Киев).
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Источник — ФК Динамо Киев

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