В четверг, 1 июля, киевское «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против местного «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Подопечные Мирчи Луческу на этой неделе прибыли в Швейцарию и начали готовиться к новому сезону, до старта которого осталось чуть больше трех недель. Первым спарринг-партнером «бело-синих» станет двадцатикратный чемпион Швейцарии «Базель». В предыдущем сезоне «красно-синие» заняли второе место в своем национальном чемпионате. «Динамо» дважды встречалось с «Базелем» в товарищеских матчах, одержав победу (1:0) и потерпев поражение (2:3).
Олег Гусев, тренер «Динамо»:
«У нас все идет по плану. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к игре с «Базелем» они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Базель».
Источник — Sport.ua
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