Динамо Киев
0 : 0
Базель
01.07.2021 20:00

Динамо – Базель. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 30.06.2021 21:35
  • 1037 просмотров
  • 3 комментария
Динамо – Базель. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/DynamoKyiv

В четверг, 1 июля, киевское «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против местного «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Подопечные Мирчи Луческу на этой неделе прибыли в Швейцарию и начали готовиться к новому сезону, до старта которого осталось чуть больше трех недель. Первым спарринг-партнером «бело-синих» станет двадцатикратный чемпион Швейцарии «Базель». В предыдущем сезоне «красно-синие» заняли второе место в своем национальном чемпионате. «Динамо» дважды встречалось с «Базелем» в товарищеских матчах, одержав победу (1:0) и потерпев поражение (2:3).

Олег Гусев, тренер «Динамо»:

«У нас все идет по плану. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к игре с «Базелем» они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Базель».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 30.06.2021 22:37
    -3
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 30.06.2021 22:09
    +2
    smart__Forever, 30.06.2021 21:41
    Думаю, что Базель надерёт динамо где-то со счётом 3:1, а может и 3:0 - нормальных-то нападающих у динамки днём с огнём не сыщешь
    Ордловец, наслаждайся матчами своих негров с левыми командами
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 21:41
    -6
    Думаю, что Базель надерёт динамо где-то со счётом 3:1, а может и 3:0 - нормальных-то нападающих у динамки днём с огнём не сыщешь
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 30.06.2021 22:09
    +2
    smart__Forever, 30.06.2021 21:41
    Думаю, что Базель надерёт динамо где-то со счётом 3:1, а может и 3:0 - нормальных-то нападающих у динамки днём с огнём не сыщешь
    Ордловец, наслаждайся матчами своих негров с левыми командами
    Ссылка
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