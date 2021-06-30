В четверг, 1 июля, киевское «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против местного «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Подопечные Мирчи Луческу на этой неделе прибыли в Швейцарию и начали готовиться к новому сезону, до старта которого осталось чуть больше трех недель. Первым спарринг-партнером «бело-синих» станет двадцатикратный чемпион Швейцарии «Базель». В предыдущем сезоне «красно-синие» заняли второе место в своем национальном чемпионате. «Динамо» дважды встречалось с «Базелем» в товарищеских матчах, одержав победу (1:0) и потерпев поражение (2:3).

Олег Гусев, тренер «Динамо»:

«У нас все идет по плану. Стараемся так подготовить футболистов, чтобы к игре с «Базелем» они подошли под одним знаменателем и постарались показать хотя бы процентов 60 своих возможностей».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Базель».