Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

В понедельник, 28 июня, киевское «Динамо» отправилось на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.
В состав «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии вошли 29 исполнителей.
Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;
Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;
Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.
В состав киевской команды вошел 28-летний украинский форвард Владислав Кулач, который в минувшем сезоне выступал за полтавскую «Ворсклу». С 15-ю забитыми мячами Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, но отказался продлевать контракт с полтавским клубом.
Источник — ФК Динамо Киев
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Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Смотри сам:
1. Состав чемпионский сохранили
2.тренер тот же
3. Разные донаты в виде Ванатов в основной состав
4. Лучшие бомбардиры УПЛ в состав ваш просятся
Тяжело будет Шахтеру, реально тяжело
Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Тресись, мне кажется ты в курсе, что не деньги играют в футбол
Вы их херите.
А у ДК на три головы выше конечно
Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Це нам потрібно 120 млн євро.
Хаверц зиеш вернер чилвел, як в Челсі.
Дуже цікаво.
50 млн и не самые слабые игроки.
И 4 место.
Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
Я не персофан их.
Я болею за Динамо.
И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
Как Дуелунн.
Неее.
Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
Это как Жашковский Бред Питт, или Крыжоплльский Голливуд
Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
Хотя снова же румыну виднее .
Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
50 млн и не самые слабые игроки.
И 4 место.
Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
Я не персофан их.
Я болею за Динамо.
И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
Как Дуелунн.
Неее.
Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
Единственное , что сейчас тренером не карманное сердце и если эти игроки не будут тянуть даже на ротацию, то поедут восвояси, как бы Вадик шаблий не пытался рассказывать, что они будущие номинанты золотого мяча .
А также нельзя взять и выгнать 10-20 человек из команды не дав шанс на сборах.
Те же Волошины Вивчаренко Дубинчак очень неплохи.
И в принципе ты ж не забывай это чемпионы.
Как мы можем носом крутить если команда достигала результаты.
Этот чемпионат Европы показал что такие игроки как венгры чехи и т.д. могут утереть нос пижонам мажорам.
Если Луческу видит что то в них, то почему нет.
Эти игроки пачками прийдут в сборную.
У нас стратегия это украинские игроки.
Это давно уже известно.
Не будет у нас на 50 млн игроков.
Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
Хотя снова же румыну виднее .
Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
50 млн и не самые слабые игроки.
И 4 место.
Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
Я не персофан их.
Я болею за Динамо.
И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
Как Дуелунн.
Неее.
Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
Единственное , что сейчас тренером не карманное сердце и если эти игроки не будут тянуть даже на ротацию, то поедут восвояси, как бы Вадик шаблий не пытался рассказывать, что они будущие номинанты золотого мяча .
Вы их херите.
А у ДК на три головы выше конечно
Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Це нам потрібно 120 млн євро.
Хаверц зиеш вернер чилвел, як в Челсі.
Дуже цікаво.
Есть же восточноевропейская Барселона ?
Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
И Динамо должно просто труситься от страха
Увидим все на поле.
Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
Смотри сам:
1. Состав чемпионский сохранили
2.тренер тот же
3. Разные донаты в виде Ванатов в основной состав
4. Лучшие бомбардиры УПЛ в состав ваш просятся
Тяжело будет Шахтеру, реально тяжело
Есть же восточноевропейская Барселона ?
Это как Жашковский Бред Питт, или Крыжоплльский Голливуд
А также нельзя взять и выгнать 10-20 человек из команды не дав шанс на сборах.
Те же Волошины Вивчаренко Дубинчак очень неплохи.
И в принципе ты ж не забывай это чемпионы.
Как мы можем носом крутить если команда достигала результаты.
Этот чемпионат Европы показал что такие игроки как венгры чехи и т.д. могут утереть нос пижонам мажорам.
Если Луческу видит что то в них, то почему нет.
Эти игроки пачками прийдут в сборную.
У нас стратегия это украинские игроки.
Это давно уже известно.
Не будет у нас на 50 млн игроков.
Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
Хотя снова же румыну виднее .
Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
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