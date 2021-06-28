Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

Киевская команда готовится к новому сезону

  • 28.06.2021 09:21
  • 5527 просмотров
  • 38 комментариев
Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию
© ФК Динамо Киев

В понедельник, 28 июня, киевское «Динамо» отправилось на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.

В состав «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии вошли 29 исполнителей.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

В состав киевской команды вошел 28-летний украинский форвард Владислав Кулач, который в минувшем сезоне выступал за полтавскую «Ворсклу». С 15-ю забитыми мячами Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, но отказался продлевать контракт с полтавским клубом.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 11:11
    0
    Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Вообще, искренне считаю, что у динамо больше шансов на чемпионство, где то 60/40.
    Смотри сам:
    1. Состав чемпионский сохранили
    2.тренер тот же
    3. Разные донаты в виде Ванатов в основной состав
    4. Лучшие бомбардиры УПЛ в состав ваш просятся
    Тяжело будет Шахтеру, реально тяжело
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 28.06.2021 11:04
    -2
    Другий мелащенко по ходу
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 11:01
    -3
    Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Не, а вы конечно молодцы, проблему с форвардом решаете
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:59
    -4
    Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Не, это ты так думаешь)) «трестись»
    Тресись, мне кажется ты в курсе, что не деньги играют в футбол
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:58
    +3
    ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:40
    Кулач, Коробенко, Кравченко, Караваев... а потом менты рассказывают, что у нас плохая Академия только Мирче были раньше все эти ребята по барабану.
    У вас отличная академия но игроки вам не нужны для первой команды.
    Вы их херите.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 10:55
    +3
    ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:40
    Кулач, Коробенко, Кравченко, Караваев... а потом менты рассказывают, что у нас плохая Академия только Мирче были раньше все эти ребята по барабану.
    У вас академия на уровне остальных клубов УПЛ
    А у ДК на три головы выше конечно
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 28.06.2021 10:53
    +1
    За останні роки з Ворскли приходили відверто кажучи посередні гравці різних амплуа: Громов, Безус, тепер Кулач. Втім, теперішній тренер вселяє надію, що все буде добре, звісно, багато чого залежить від гравця. Таке враження, що після останньої епохи Мілевського, Селезньова, в Україні якісних форвардів просто немає, молоді дарування форвардів більшість яких до речі з Динамо, загораються і з першими холодними краплями затихають, остиваючи.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 28.06.2021 10:49
    -2
    В своё время, когда Луческу был тренером Шахтера, он ему не подошёл и пошёл гулять по-арендам, вопрос , что изменилось, или как говорят -" на безрыбьи и рак рыба". Суркис в очередной раз показал уровень своего президенства, счастливые случайности , как в прошлом сезоне, происходят редко, таковы законы мировоздания, а если серьёзно, не инвестируя в любой проект он рано или поздно накроется "медным тазиком" или Суркис решил опровергнуть этот экономический постулат, тогда ему прямая дорога в Нобелевские лауреаты.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    +2
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:41
    А между твоей мыслью и мечтой должно что то быть!? Или этого достаточно!?
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:41
    -3
    Trasher311987, 28.06.2021 10:29
    И Динамо Чемпион
    А между твоей мыслью и мечтой должно что то быть!? Или этого достаточно!?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.06.2021 10:40
    0
    Узбагойтесь. Контракт никто пока не подписывал, как я понимаю. А посмотреть в деле лучшего бомбардира не грех. Уверен, что Луческу сделает правильный выбор. Плюс - есть большая вероятность, что уйдет Супряга. Толковый нападающий не помешает - по крайней мере для УПЛ. Лично я не сильно верю в перспективу Влада в Динамо. Но я не Луческу.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
      ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:40
    -4
    Кулач, Коробенко, Кравченко, Караваев... а потом менты рассказывают, что у нас плохая Академия только Мирче были раньше все эти ребята по барабану.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:33
    +1
    FatalisTUA, 28.06.2021 10:28
    Після вчорашньої новини про те, що Кулач не продовжив контракт з Ворсклою, подумалось, що можливо це через інтерес зі сторони Динамо.. Як на мене, то навіть в Україні є більш цікаві нападаючі ніж Кулач. Він вже не юнак, що б говорити про те, що ще не встиг розкритись. Це доволі посереднього рівня гравець, який навряд чи здатен вивести гру команди на якісно новий рівень. Навіщо він тоді потрібен? Для ротації? Так є для цих задач Ванат, Соль, Бєсєдін, Супряга, навіщо ще один +/- такого ж рівня гравець? По типи "а раптом знадобиться"? Суркіс мені нагадує людей "старої закалки", що з цією метою у власному гаражі чи на балконі збирають купу непотрібного мотлоху.. Сподівань на те, що підпишемо хорошого нападаючого стало значно менше.. Таке враження, що президент ліпше ще Сєлєзньова запросить, ніж за когось толкового гроші заплатить..
    Новий рівень це взяти лч?
    Це нам потрібно 120 млн євро.
    Хаверц зиеш вернер чилвел, як в Челсі.
    Дуже цікаво.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 10:30
    +2
    Вернулись Цитаишвили, Антюх, поправился Вербич, хорошие новости!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:29
    +2
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:23
    И!?
    И Динамо Чемпион
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 28.06.2021 10:28
    -1
    Після вчорашньої новини про те, що Кулач не продовжив контракт з Ворсклою, подумалось, що можливо це через інтерес зі сторони Динамо.. Як на мене, то навіть в Україні є більш цікаві нападаючі ніж Кулач. Він вже не юнак, що б говорити про те, що ще не встиг розкритись. Це доволі посереднього рівня гравець, який навряд чи здатен вивести гру команди на якісно новий рівень. Навіщо він тоді потрібен? Для ротації? Так є для цих задач Ванат, Соль, Бєсєдін, Супряга, навіщо ще один +/- такого ж рівня гравець? По типи "а раптом знадобиться"? Суркіс мені нагадує людей "старої закалки", що з цією метою у власному гаражі чи на балконі збирають купу непотрібного мотлоху.. Сподівань на те, що підпишемо хорошого нападаючого стало значно менше.. Таке враження, що президент ліпше ще Сєлєзньова запросить, ніж за когось толкового гроші заплатить..
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 10:27
    0
    ну и отлично Я так и знал, что Кулач перейдет в Динамо, удачи Влад
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:23
    -3
    Trasher311987, 28.06.2021 10:04
    Просто я помню 2012 год.
    50 млн и не самые слабые игроки.
    И 4 место.
    Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
    Я не персофан их.
    Я болею за Динамо.
    И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
    Как Дуелунн.
    Неее.
    Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
    И!?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:16
    -4
    __Funny_Cat, 28.06.2021 09:58
    Это такой смешной комплекс неполноценности , с этой восточно - европейской Барселоной что просто ахахахах
    Это как Жашковский Бред Питт, или Крыжоплльский Голливуд
    Блохастик, тут тема про Кулача, а не про твои сны))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:04
    +4
    __Funny_Cat, 28.06.2021 09:57
    Вопросов нет, если румын видит этих игроков в составе и около него - то так и должно быть .
    Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
    Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
    Хотя снова же румыну виднее .
    Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
    И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
    В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
    Просто я помню 2012 год.
    50 млн и не самые слабые игроки.
    И 4 место.
    Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
    Я не персофан их.
    Я болею за Динамо.
    И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
    Как Дуелунн.
    Неее.
    Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:32
    +9
    в добрый путь любимая команда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:32
    +7
    Понятно что лучшие украинцы будут играть в Динамо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:48
    +6
    __Funny_Cat, 28.06.2021 09:40
    Суркис как обычно пытается подписать всех за кого не нужно платить
    Единственное , что сейчас тренером не карманное сердце и если эти игроки не будут тянуть даже на ротацию, то поедут восвояси, как бы Вадик шаблий не пытался рассказывать, что они будущие номинанты золотого мяча .
    Посмотрим, нельзя делать выводы за 2 месяца до открытия трансферного окна.
    А также нельзя взять и выгнать 10-20 человек из команды не дав шанс на сборах.
    Те же Волошины Вивчаренко Дубинчак очень неплохи.
    И в принципе ты ж не забывай это чемпионы.
    Как мы можем носом крутить если команда достигала результаты.
    Этот чемпионат Европы показал что такие игроки как венгры чехи и т.д. могут утереть нос пижонам мажорам.
    Если Луческу видит что то в них, то почему нет.
    Эти игроки пачками прийдут в сборную.
    У нас стратегия это украинские игроки.
    Это давно уже известно.
    Не будет у нас на 50 млн игроков.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 28.06.2021 09:58
    +5
    avk2307, 28.06.2021 09:51
    А может Динамо его потом на Довбика в Днепр 1 поменяет?
    Чем Довбик лучше Кулача? И что все с этим Довбиком носятся? 10 голов (3 с пен.) за 29 матчей - это так супер?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:04
    +4
    __Funny_Cat, 28.06.2021 09:57
    Вопросов нет, если румын видит этих игроков в составе и около него - то так и должно быть .
    Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
    Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
    Хотя снова же румыну виднее .
    Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
    И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
    В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
    Просто я помню 2012 год.
    50 млн и не самые слабые игроки.
    И 4 место.
    Я не буду против того чтобы Миколенко и Циганков остались и потом помогли в лч.
    Я не персофан их.
    Я болею за Динамо.
    И я не хочу иностранцев которые будут играть просто потому что он иностранец.
    Как Дуелунн.
    Неее.
    Нам нужны игроки которые будут в 3 раза сильнее наших.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 28.06.2021 10:00
    +4
    Все ще сподіваюся, що сплавлять кудись Бєсєдіна, і куплять нападника типу Мбокані чи Банґура.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 09:40
    +4
    Суркис как обычно пытается подписать всех за кого не нужно платить
    Единственное , что сейчас тренером не карманное сердце и если эти игроки не будут тянуть даже на ротацию, то поедут восвояси, как бы Вадик шаблий не пытался рассказывать, что они будущие номинанты золотого мяча .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:58
    +3
    ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:40
    Кулач, Коробенко, Кравченко, Караваев... а потом менты рассказывают, что у нас плохая Академия только Мирче были раньше все эти ребята по барабану.
    У вас отличная академия но игроки вам не нужны для первой команды.
    Вы их херите.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 10:55
    +3
    ShakhtarFCSD, 28.06.2021 10:40
    Кулач, Коробенко, Кравченко, Караваев... а потом менты рассказывают, что у нас плохая Академия только Мирче были раньше все эти ребята по барабану.
    У вас академия на уровне остальных клубов УПЛ
    А у ДК на три головы выше конечно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    +2
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:41
    А между твоей мыслью и мечтой должно что то быть!? Или этого достаточно!?
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 10:30
    +2
    Вернулись Цитаишвили, Антюх, поправился Вербич, хорошие новости!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:29
    +2
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 10:23
    И!?
    И Динамо Чемпион
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 28.06.2021 10:53
    +1
    За останні роки з Ворскли приходили відверто кажучи посередні гравці різних амплуа: Громов, Безус, тепер Кулач. Втім, теперішній тренер вселяє надію, що все буде добре, звісно, багато чого залежить від гравця. Таке враження, що після останньої епохи Мілевського, Селезньова, в Україні якісних форвардів просто немає, молоді дарування форвардів більшість яких до речі з Динамо, загораються і з першими холодними краплями затихають, остиваючи.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 10:33
    +1
    FatalisTUA, 28.06.2021 10:28
    Після вчорашньої новини про те, що Кулач не продовжив контракт з Ворсклою, подумалось, що можливо це через інтерес зі сторони Динамо.. Як на мене, то навіть в Україні є більш цікаві нападаючі ніж Кулач. Він вже не юнак, що б говорити про те, що ще не встиг розкритись. Це доволі посереднього рівня гравець, який навряд чи здатен вивести гру команди на якісно новий рівень. Навіщо він тоді потрібен? Для ротації? Так є для цих задач Ванат, Соль, Бєсєдін, Супряга, навіщо ще один +/- такого ж рівня гравець? По типи "а раптом знадобиться"? Суркіс мені нагадує людей "старої закалки", що з цією метою у власному гаражі чи на балконі збирають купу непотрібного мотлоху.. Сподівань на те, що підпишемо хорошого нападаючого стало значно менше.. Таке враження, що президент ліпше ще Сєлєзньова запросить, ніж за когось толкового гроші заплатить..
    Новий рівень це взяти лч?
    Це нам потрібно 120 млн євро.
    Хаверц зиеш вернер чилвел, як в Челсі.
    Дуже цікаво.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.06.2021 09:55
    +1
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 09:53
    Или на Холланда
    А может он и есть Холланд... восточноевропейский
    Есть же восточноевропейская Барселона ?
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 11:11
    0
    Trasher311987, 28.06.2021 10:49
    Почему мечтой?
    Почему нельзя повторить то что сделали в прошлом году.?
    Ах даа точно вы ж потратили 40 млн.
    И Динамо должно просто труситься от страха
    Увидим все на поле.
    Вы главное опорников больше продавайте и отдавайте в аренду
    Вообще, искренне считаю, что у динамо больше шансов на чемпионство, где то 60/40.
    Смотри сам:
    1. Состав чемпионский сохранили
    2.тренер тот же
    3. Разные донаты в виде Ванатов в основной состав
    4. Лучшие бомбардиры УПЛ в состав ваш просятся
    Тяжело будет Шахтеру, реально тяжело
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 28.06.2021 10:40
    0
    Узбагойтесь. Контракт никто пока не подписывал, как я понимаю. А посмотреть в деле лучшего бомбардира не грех. Уверен, что Луческу сделает правильный выбор. Плюс - есть большая вероятность, что уйдет Супряга. Толковый нападающий не помешает - по крайней мере для УПЛ. Лично я не сильно верю в перспективу Влада в Динамо. Но я не Луческу.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 10:27
    0
    ну и отлично Я так и знал, что Кулач перейдет в Динамо, удачи Влад
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 09:58
    0
    avk2307, 28.06.2021 09:55
    А может он и есть Холланд... восточноевропейский
    Есть же восточноевропейская Барселона ?
    Это такой смешной комплекс неполноценности , с этой восточно - европейской Барселоной что просто ахахахах
    Это как Жашковский Бред Питт, или Крыжоплльский Голливуд
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    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 09:57
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    Trasher311987, 28.06.2021 09:48
    Посмотрим, нельзя делать выводы за 2 месяца до открытия трансферного окна.
    А также нельзя взять и выгнать 10-20 человек из команды не дав шанс на сборах.
    Те же Волошины Вивчаренко Дубинчак очень неплохи.
    И в принципе ты ж не забывай это чемпионы.
    Как мы можем носом крутить если команда достигала результаты.
    Этот чемпионат Европы показал что такие игроки как венгры чехи и т.д. могут утереть нос пижонам мажорам.
    Если Луческу видит что то в них, то почему нет.
    Эти игроки пачками прийдут в сборную.
    У нас стратегия это украинские игроки.
    Это давно уже известно.
    Не будет у нас на 50 млн игроков.
    Вопросов нет, если румын видит этих игроков в составе и около него - то так и должно быть .
    Если цель - окончательно отцепить баланс, а после этого уже усилятся , тоже вопросов нет .
    Команда чемпион не требует усиления - думаю это утопия .
    Хотя снова же румыну виднее .
    Но, во первых , разве 24 летний бывший крот, который даже в Ингульце толком не заиграл ….. ну может это какой-то прям очень скрытый бриллиант .
    И второе , Суркис же сам про Европу говорил , его за язык не тянули , а тот ли уровень у Кулача - чтобы бороться за выход из группы ЛЧ ? Ну я не знаю
    В одном ты прав , пока ТО открыто ждём и верим что тренерский штаб знает что делает и имеет влияние на финансирование для усиления . Так как в благоразумие Суркиса я уже давно не верю
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