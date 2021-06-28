Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

В понедельник, 28 июня, киевское «Динамо» отправилось на учебно-тренировочный сбор в Швейцарию.

В состав «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии вошли 29 исполнителей.

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун;

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач.

В состав киевской команды вошел 28-летний украинский форвард Владислав Кулач, который в минувшем сезоне выступал за полтавскую «Ворсклу». С 15-ю забитыми мячами Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, но отказался продлевать контракт с полтавским клубом.