Кулач отказался продлевать контракт с Ворсклой

28-летний украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал ситуацию с контрактом с полтавской «Ворсклой».

«Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор «Ворскла» едет без меня», — заявил Кулач.

Кулач отсутствовал в составе полтавского клуба в контрольном матче с «Днепром-1» (3:0). Эта игра состоялась перед отправкой «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Ужгороде.

Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами.