Кулач отказался продлевать контракт с Ворсклой

28-летний украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал ситуацию с контрактом с полтавской «Ворсклой».
«Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор «Ворскла» едет без меня», — заявил Кулач.
Кулач отсутствовал в составе полтавского клуба в контрольном матче с «Днепром-1» (3:0). Эта игра состоялась перед отправкой «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Ужгороде.
Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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