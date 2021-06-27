Кулач отказался продлевать контракт с Ворсклой

На следующий сбор полтавская команда отправится без украинского форварда

  • 27.06.2021 17:31
  • 1789 просмотров
  • 4 комментария
Кулач отказался продлевать контракт с Ворсклой
© СК Днепр-1. Владислав Кулач

28-летний украинский нападающий Владислав Кулач прокомментировал ситуацию с контрактом с полтавской «Ворсклой».

«Да, я не стал продлевать контракт с полтавским клубом. На следующий сбор «Ворскла» едет без меня», — заявил Кулач.

Кулач отсутствовал в составе полтавского клуба в контрольном матче с «Днепром-1» (3:0). Эта игра состоялась перед отправкой «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Ужгороде.

Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона с 15 голами.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vasilichn
    online
      vasilichn, 27.06.2021 18:17
    0
    ua-goahead, 27.06.2021 18:00
    І кому він може знадобитися?
    Какому-то польскому или венгерскому клубу. Еще может турецкому или греческому или что-то наподобие...
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 27.06.2021 18:00
    +2
    І кому він може знадобитися?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.06.2021 17:58
    +4
    Скорее всего ждёт приглашения Шахтёра, где посидит 3-4 года в резерве, но с зарплатой на 32% больше, чем в Ворскле.
    Ссылка
    serg1508
    online
      serg1508, 27.06.2021 17:49
    +6
    Базара нет-звезда! Только АПЛ и с солидным контрактом!
    Ссылка
    serg1508
    online
      serg1508, 27.06.2021 17:49
    +6
    Базара нет-звезда! Только АПЛ и с солидным контрактом!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.06.2021 17:58
    +4
    Скорее всего ждёт приглашения Шахтёра, где посидит 3-4 года в резерве, но с зарплатой на 32% больше, чем в Ворскле.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 27.06.2021 18:00
    +2
    І кому він може знадобитися?
    Ссылка
    vasilichn
    online
      vasilichn, 27.06.2021 18:17
    0
    ua-goahead, 27.06.2021 18:00
    І кому він може знадобитися?
    Какому-то польскому или венгерскому клубу. Еще может турецкому или греческому или что-то наподобие...
    Ссылка
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