Ассистент Луческу: «Динамо с легкостью пропускало голы. Это — проблема»

Эмил Карас подвел итоги товарищеского матча против швейцарского «Базеля»

  • 02.07.2021 09:26
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Ассистент Луческу: «Динамо с легкостью пропускало голы. Это — проблема»
© ФК Динамо Киев

Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал результат первого спарринга на швейцарском сборе, в котором динамовцы сыграли вничью против «Базеля» (4:4).

- Сегодня было достаточно забитых мячей, но не хватило гола для победы.
- Сегодня четырех голов хватало для победы, но то, как мы играли в защите — проблема. С какой легкостью мы пропускали эти голы, это большая проблема. Мы забили четыре гола, но нужно было более внимательно сыграть в защите, такой была установка на игру. Организация игры в обороне, то, что говорил Мистер, и то, что мы тренировали в последнее время. К сожалению, индивидуальные ошибки и отсутствие страховки в командных взаимодействиях привели к тому, что мы упустили победу. Но есть над чем работать. Это все-таки первая игра, были эмоции, но хочется большего от каждого из игроков и от команды.

- Сегодня Антюх и Коробенко отличились. Они проявили свои сильные стороны?
- Хорошо, что они забили голы. Это означает, что они нацелены на ворота, у них есть достаточно мастерства чтобы это сделать. Но игрока нужно брать в общем, то, что он сделал на поле. Не надо судить по одному эпизоду, надо принимать во внимание все время на поле, что он сделал хорошего, что плохого. То есть однозначной оценки не можем дать одному игроку.

Повторюсь, что была хорошая игра в атаке, и была не совсем хорошая игра в обороне всей команды.

- Андриевский сыграл 60 минут, наверное, больше, чем кто-либо другой. Это так планировалось?
- Так и планировалось. Мистер сразу сказал, что он сыграет больше, чем другие. Нападающие по 30 минут сыграли, как и планировалось. Все было спланировано, по программе.

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Источник — ФК Динамо Киев

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