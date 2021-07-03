Мариуполь удачно провел первый спарринг на сборе

«Мариуполь» провел первый спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Остапа Маркевича был сербский «Пролетер», который уступил 0:1.
«Мариуполь» — «Пролетер» — 1:0
Гол: Горбунов, 19
«Мариуполь»: Кудрик (Турбаевский, 31), Стасюк, Кошкош (Драмбаев, 31), Чоботенко, Меличенко, Чех, Петерман, Хромей (Плакса, 31), Топалов, Горбунов, Кащук (Хромей, 42)
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Источник — ФК Мариуполь
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