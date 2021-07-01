Мариуполь сыграет с Пролетером

29-го июня азовцы отправились на сбор в Турцию (в Сандыклы). А уже 3 июля команда проведет первый спарринг. Соперником станет сербский «Пролетер». Игра состоится в Бурдур на стадионе «Маку». Начало в 18:00.

«Пролетер» представляет город Нови-Сад. Долгое время «красно-желтые» выступали в низших дивизионах чемпионатов Югославии и Сербии. В элиту сербского футбола «Пролетер» пробился в 2009-м году. В минувшем сезоне команда заняла 8-е место: 15 побед, 8 ничьих, 15 поражений, разница мячей 40:47.

Зимой этого года азовцы уже проводили спарринг. Матч завершился вничью 1:1.