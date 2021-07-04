Остап МАРКЕВИЧ: «Пролетер хотел победить»

«Мариуполь» провел первый контрольный матч на сборах против сербского клуба «Пролетер». Встреча закончилась победой «Мариуполя» 1:0. Главный тренер Остап Маркевич прокомментировал исход матча.

«Пролетер» — крепкая команда, достойный соперник. Очень хорошая игра получилась, по крайней мере, по накалу. Было видно, что команда соперника хочет победить. Мы долго входили в игру, но потом нам удалось навязать свой футбол, а это уже позволило нам претендовать на победу. Все стыки, единоборства мы отрабатывали достойно, на уровне сербской команды. Соперник почувствовал, что придется тяжко, и это сыграло на руку нам. Конечно, есть над чем работать, есть, что подкорректировать в тактических перестроениях, будем тренироваться дальше», — считает Маркевич.