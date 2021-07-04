Остап МАРКЕВИЧ: «Пролетер хотел победить»

Наставник «Мариуполя» подвел итоги поединка с сербским клубом (1:0)

  • 04.07.2021 12:23
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Остап МАРКЕВИЧ: «Пролетер хотел победить»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

«Мариуполь» провел первый контрольный матч на сборах против сербского клуба «Пролетер». Встреча закончилась победой «Мариуполя» 1:0. Главный тренер Остап Маркевич прокомментировал исход матча.

«Пролетер» — крепкая команда, достойный соперник. Очень хорошая игра получилась, по крайней мере, по накалу. Было видно, что команда соперника хочет победить. Мы долго входили в игру, но потом нам удалось навязать свой футбол, а это уже позволило нам претендовать на победу. Все стыки, единоборства мы отрабатывали достойно, на уровне сербской команды. Соперник почувствовал, что придется тяжко, и это сыграло на руку нам. Конечно, есть над чем работать, есть, что подкорректировать в тактических перестроениях, будем тренироваться дальше», — считает Маркевич.

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Источник — ФК Мариуполь

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