Мариуполь выходит из отпуска

В понедельник, 14-го июня, «Мариуполь» выйдет из отпуска. В понедельник и вторник футболисты пройдут традиционный медицинский осмотр в одной из клиник. Также во вторник команду ждет тестирование. А уже со среды мариупольцы приступят к тренировкам.

Более подробные планы команды на летнее межсезонье станут известны позже.