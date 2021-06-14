Мариуполь выходит из отпуска

В понедельник, 14-го июня, «Мариуполь» выйдет из отпуска. В понедельник и вторник футболисты пройдут традиционный медицинский осмотр в одной из клиник. Также во вторник команду ждет тестирование. А уже со среды мариупольцы приступят к тренировкам.
Более подробные планы команды на летнее межсезонье станут известны позже.
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Источник — ФК Мариуполь
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