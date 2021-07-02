Верес в контрольном матче проиграл Львову

Ровенский «Верес» потерпел поражение в контрольном матче против «Львова».
Контрольный матч
2 июля 2021, Львов, стадион Сокол
«Львов» - «Верес» - 2:1
Голы: 1:0 - 8, Абнер, 1:1 - 18 Гегедош, 2:1 - 70, Топчий
«Верес» (1 тайм): Когут - Мирошник, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Панасенко, Кучеров, Г. Пасич, Е. Пасич, Сергийчук, Гегедош.
«Верес» (2 тайм): Бабийчук - Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 66), Петько, Полюлях (Кльоц, 75), Г .Пасич, Е. Пасич (Тимофеенко, 75), М. Шестаков, Сергийчук (Гайдучик , 75).
Главный тренер: Юрий Вирт.
Предупреждение: Петько (85).
Читайте также: Днепр-1 и Александрия расписали мировую в контрольном матче
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.