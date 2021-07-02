Днепр-1
1 : 1
Александрия
02.07.2021, FT

Днепр-1 и Александрия расписали мировую в контрольном матче

Оба гола были забиты в первом тайме

  • 02.07.2021 20:15
  • 303 просмотра
  • 0 комментариев
Днепр-1 и Александрия расписали мировую в контрольном матче
© СК Днепр-1

В пятницу, 2 июля, состоялся товарищеский поединок между «Днепром-1» и «Александрией».
 
2 июля. 18.00. «Днепр-Арена».
 
«Днепр-1» – «Александрия» – 1:1
Голы: Одарюк (9), Когут (36)
 
Судьи: Виталий Романов (Днепр), Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград).
 
«Днепр-1»: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихальонок Лучкевич, Когут, Русин. С 69-й минуты: Кинарейкин, Швыденко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Гора, Ярмолюк.
 
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалец, Калюжный, Кожушко, Одарюк, Новиков. 2 тайм: Горох (Ермаков, 68), Кулинич, Мельник, Бухал (Самар, 76), Стецков, Дрышлюк, Копина (Калюжный, 82), Третьяков, Мустафаев, Каранг, Устименко.
 
Предупреждение: Демченко (42), Бабогло (45), Логинов (50), Стецков (54), Мустафаев (78).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности