Днепр-1 и Александрия расписали мировую в контрольном матче

В пятницу, 2 июля, состоялся товарищеский поединок между «Днепром-1» и «Александрией».
2 июля. 18.00. «Днепр-Арена».
«Днепр-1» – «Александрия» – 1:1
Голы: Одарюк (9), Когут (36)
Судьи: Виталий Романов (Днепр), Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград).
«Днепр-1»: Зновенко, Сваток, Логинов, Адамюк, Назаренко, Игнатенко, Джурасек, Пихальонок Лучкевич, Когут, Русин. С 69-й минуты: Кинарейкин, Швыденко, Киреев, Батагов, Кононов, Соловьев, Матюшенко, Рубчинский, Беляев, Гора, Ярмолюк.
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Фомба, Демченко, Ковалец, Калюжный, Кожушко, Одарюк, Новиков. 2 тайм: Горох (Ермаков, 68), Кулинич, Мельник, Бухал (Самар, 76), Стецков, Дрышлюк, Копина (Калюжный, 82), Третьяков, Мустафаев, Каранг, Устименко.
Предупреждение: Демченко (42), Бабогло (45), Логинов (50), Стецков (54), Мустафаев (78).
Источник — Sport.ua
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