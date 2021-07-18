Скромное возвращение сборников. Динамо переиграло Этуаль, забив дважды

Футболисты сборной Украины уже принимали участие в предыдущих матчах киевлян, но, например, Александр Тимчик не играл на Евро, а Георгий Бущан играет не на той позиции, которая требует чрезвычайных физических усилий. Поэтому этот матч можно считать первым, в котором полноценно приняли участие футболисты, которые помогали нашей сборной добиваться результата на европейском форуме.

Соперник для такого случая был подобран соответствующий. Согласитесь, что большинство из вас услышали название «Этуаль» впервые перед этой игрой. Поэтому для восстановления уже подзабытых или утраченных игровых связей были созданы все условия.

Как оказалось, или футболисты мыслями еще на Евро, или устали, или не настроились на игру. Темп был не только невысокий, а очень медленный. На поле был заметен Леднев, который, похоже, имеет четкое намерение воспользоваться ситуацией и завоевать место в основном составе. Именно он открыл счет в матче, когда вышел после заброса Караваева на свидание с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. Перед этим в тайме были только два момента, достойны внимания - Вербич после паса Антюха слева беспрепятственно бил с нескольких метров, но попал в соперника, а швейцарцы создали свой момент усилиями наших же защитников, которые в борьбе едва не пробили Бущана.

А после гола на поле уже было эмоционально. Сначала завелся Цыганков, получив желтую катрку по срыв контратаки, а через несколько минут на поле возникла потасовка, которую арбитр тоже успокоил карточками.

После перерыва, когда тренеры сделали замены, игра стала еще более монотонной. Активным был Бенито, но не более - большинство эпизодов с его участием заканчивались потерями мяча. Например, на 81 минуте мог замыкать пас от Гармаша перед воротами, но банально споткнулся об газон.

А через две минуты Гармаш удивил. Автор материала никогда не видел, чтобы Денис выполнял штрафные, однако попытка оказалась удачной - после удара метров с 25 мяч оказался в правом нижнем углу ворот «Этуаля».

Надеемся, все задачи на игру были выполнены, на сборах же счет и игра не главное, правда? Во вторник ждем куда более сложную игру с испанским «Атлетиком».

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Этуаль» - 2:0.

Леднев, 33, Гармаш, 83.

Цыганков, 42, Сидорчук, 44 - Буссаха, 44, Мангана, 89.

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 63), Попов (Шабанов, 63), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 63), Шапаренко (Гармаш, 64), Леднев, Цыганков (Бенито, 64), Антюх (Кулач, 64), Вербич (Ванат, 46).

«Этуаль» (старт): Диалло, Гомис, Каслей, Чаппуйс, Буссаха, Зукит, Диа Мбайе, Фернандес, Тити, Бадди, Конан.

Арбитр: Свен Фольсвенбергер (Швейцария)

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - ЭТУАЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА