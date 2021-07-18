Динамо Киев
2 : 0
18.07.2021, FT

Скромное возвращение сборников. Динамо переиграло Этуаль, забив дважды

Голами в контрольном поединке отметились Леднев и Гармаш

  • 18.07.2021 19:49
  • 4551 просмотр
  • 49 комментариев
Скромное возвращение сборников. Динамо переиграло Этуаль, забив дважды
© Динамо Киев

Футболисты сборной Украины уже принимали участие в предыдущих матчах киевлян, но, например, Александр Тимчик не играл на Евро, а Георгий Бущан играет не на той позиции, которая требует чрезвычайных физических усилий. Поэтому этот матч можно считать первым, в котором полноценно приняли участие футболисты, которые помогали нашей сборной добиваться результата на европейском форуме.

Соперник для такого случая был подобран соответствующий. Согласитесь, что большинство из вас услышали название «Этуаль» впервые перед этой игрой. Поэтому для восстановления уже подзабытых или утраченных игровых связей были созданы все условия.

Как оказалось, или футболисты мыслями еще на Евро, или устали, или не настроились на игру. Темп был не только невысокий, а очень медленный. На поле был заметен  Леднев, который, похоже, имеет четкое намерение воспользоваться ситуацией и завоевать место в основном составе. Именно он открыл счет в матче, когда вышел после заброса Караваева на свидание с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. Перед этим в тайме были только два момента, достойны внимания - Вербич после паса Антюха слева беспрепятственно бил с нескольких метров, но попал в соперника, а швейцарцы создали свой момент усилиями наших же защитников, которые в борьбе едва не пробили Бущана.

А после гола на поле уже было эмоционально. Сначала завелся Цыганков, получив желтую катрку по срыв контратаки, а через несколько минут на поле возникла потасовка, которую арбитр тоже успокоил карточками.

После перерыва, когда тренеры сделали замены, игра стала еще более монотонной. Активным был Бенито, но не более - большинство эпизодов с его участием заканчивались потерями мяча. Например, на 81 минуте мог замыкать пас от Гармаша перед воротами, но банально споткнулся об газон.

А через две минуты Гармаш удивил. Автор материала никогда не видел, чтобы Денис выполнял штрафные, однако попытка оказалась удачной - после удара метров с 25 мяч оказался в правом нижнем углу ворот «Этуаля».

Надеемся, все задачи на игру были выполнены, на сборах же счет и игра не главное, правда? Во вторник ждем куда более сложную игру с испанским «Атлетиком».

 Товарищеский матч.

«Динамо» - «Этуаль» - 2:0.

Леднев, 33, Гармаш, 83.

 Цыганков, 42, Сидорчук, 44 - Буссаха, 44, Мангана, 89.

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 63), Попов (Шабанов, 63), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 63), Шапаренко (Гармаш, 64), Леднев, Цыганков (Бенито, 64), Антюх (Кулач, 64), Вербич (Ванат, 46).

«Этуаль» (старт): Диалло, Гомис, Каслей, Чаппуйс, Буссаха, Зукит, Диа Мбайе, Фернандес, Тити, Бадди, Конан.

Арбитр: Свен Фольсвенбергер (Швейцария)

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - ЭТУАЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 21:02
    0
    Baton, 18.07.2021 21:00
    малышь, когда нет сил, не надо и выёбываться, а то бо-бо будет, а мне жаль таким делать бо-бо...
    Та я уже понял, ты делаешь приятно за 1000 доларей в месяц. Чего сюда забрёл?
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:02
    0
    Baton, 18.07.2021 21:01
    Ну так я тебя жду холоп...
    В глаза мне скажешь всё что наболело..
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:01
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:58
    Ситуация поменялась, кацап. Тупые понимают когда уже поздно.
    Ну так я тебя жду холоп...
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:00
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    малышь, когда нет сил, не надо и выёбываться, а то бо-бо будет, а мне жаль таким делать бо-бо...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:58
    0
    Baton, 18.07.2021 20:57
    Сказочник)))
    Ситуация поменялась, кацап. Тупые понимают когда уже поздно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:58
    0
    Baton, 18.07.2021 20:56
    На аватаре Кривбасс, он московский?
    http://patstalom.com/blog/photo-prikoli/Мяч вне игры.html
    Вот тебе ссілка на твой Кривбасс. Бурбасу привет
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:57
    0
    Baton, 18.07.2021 20:51
    Повтори, я жду на КПП Троещина))
    Бросай локацию, отправлю тебе ещё с десяток водил, раз ты такой ненасытный.
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:57
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    Сказочник)))
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:56
    -1
    avk2307, 18.07.2021 20:55
    А аватар московский и флаг Нидерландов. Поэтому и пишу, что якобы болельщик.
    На аватаре Кривбасс, он московский?
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:55
    0
    Батон только за лучших болеет а... пацы...?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    0
    Baton, 18.07.2021 20:45
    Просто камеральные услуги вам ещё пригодятся, тоесть кремальные))
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:55
    0
    Baton, 18.07.2021 20:54
    Какой Спартак? Московский? Ты дебил? Я за Динаму!!
    А аватар московский и флаг Нидерландов. Поэтому и пишу, что якобы болельщик.
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:54
    -1
    avk2307, 18.07.2021 20:52
    Ну ок. Судя по аватарке за спартак ты. Иди уже добавь. Только не забудь QR код
    Какой Спартак? Московский? Ты дебил? Я за Динаму!!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.07.2021 20:53
    +1
    Baton, 18.07.2021 20:47
    40 лет болел за Динаму, и не знал что вырастут дауны, быстрые на язык, но тупые в действии..
    Батон иди болей за Бате или ещё кого-то, ты ошибся сайтом
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:52
    0
    Baton, 18.07.2021 20:43
    Шахта не проплачивала, можешь ты за динаму проплптить))
    Ну ок. Судя по аватарке за спартак ты. Иди уже добавь. Только не забудь QR код
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:51
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:40
    То тебе снилось, после того, как ты натурой рассчитался с водителем фуры за проезд.
    Повтори, я жду на КПП Троещина))
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:47
    -2
    avk2307, 18.07.2021 20:41
    А весело. проплаченная сборная шахтеровских якобы болел что то несвязанное пишет друг другу по игре Динамо.
    Клоуны...
    40 лет болел за Динаму, и не знал что вырастут дауны, быстрые на язык, но тупые в действии..
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:45
    -1
    Bolshoi, 18.07.2021 20:43
    И чего тогда тебя беспокоит оплата камеральных услуг в Украине на футбольном форуме? Тупой троль?
    Просто камеральные услуги вам ещё пригодятся, тоесть кремальные))
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:43
    -2
    avk2307, 18.07.2021 20:41
    А весело. проплаченная сборная шахтеровских якобы болел что то несвязанное пишет друг другу по игре Динамо.
    Клоуны...
    Шахта не проплачивала, можешь ты за динаму проплптить))
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:43
    0
    Baton, 18.07.2021 20:40
    Нет, просто украинский потребитель... был,... слава всевышним,, ушёл из вашей вильной))
    И чего тогда тебя беспокоит оплата камеральных услуг в Украине на футбольном форуме? Тупой троль?
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 18.07.2021 20:04
    +8
    --smart-Forever, 18.07.2021 19:51
    Всю игру пукали, но смогли- таки переиграть грозного ноунейма
    Вот что ты пишешь ху всякую, пришел сыранул и пошел дальше срать по веткам с Динамо. У тебя дурачка хоть перерывы бывают?! Не пропустил не одной новости и не одного матча с участием Динамо Киев, молодец
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:14
    +5
    Baton, 18.07.2021 20:11
    Вы терпилы, реально сколько терпеть можете?
    Динамо взяло все национальные титулы в прошлом сезоне. Ты веткой ошибся.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:12
    +4
    Baton, 18.07.2021 20:09
    заплати 1000, поговорим)))
    На окружной будешь стоять?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:00
    +4
    Читаю состав Этуаля, и понимаю, что он ничем не отличается от Шахтера без сборников.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:11
    +3
    Vadim-KYIV, 18.07.2021 20:02
    Киевляни стыдно за такую помойку переживать ,серьезно лучше Шахтёр или Металлист уже болеть
    За рашку мы не переживаем, не беспокойся.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:07
    +3
    Baton, 18.07.2021 20:04
    Говно динамо! Гоно игра! Чуваки дайте мне 0.5% от ихней зарплаты не пожалеете, я буду лучшим...))))
    Видать ты ещё то гавно, если тебе никто $ 500 не хочет платить.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:41
    +2
    А весело. проплаченная сборная шахтеровских якобы болел что то несвязанное пишет друг другу по игре Динамо.
    Клоуны...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 18.07.2021 20:27
    +2
    Основа ещё не вышла из отпуска.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.07.2021 20:53
    +1
    Baton, 18.07.2021 20:47
    40 лет болел за Динаму, и не знал что вырастут дауны, быстрые на язык, но тупые в действии..
    Батон иди болей за Бате или ещё кого-то, ты ошибся сайтом
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 21:02
    0
    Baton, 18.07.2021 21:00
    малышь, когда нет сил, не надо и выёбываться, а то бо-бо будет, а мне жаль таким делать бо-бо...
    Та я уже понял, ты делаешь приятно за 1000 доларей в месяц. Чего сюда забрёл?
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:02
    0
    Baton, 18.07.2021 21:01
    Ну так я тебя жду холоп...
    В глаза мне скажешь всё что наболело..
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:01
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:58
    Ситуация поменялась, кацап. Тупые понимают когда уже поздно.
    Ну так я тебя жду холоп...
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 21:00
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    малышь, когда нет сил, не надо и выёбываться, а то бо-бо будет, а мне жаль таким делать бо-бо...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:58
    0
    Baton, 18.07.2021 20:57
    Сказочник)))
    Ситуация поменялась, кацап. Тупые понимают когда уже поздно.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:58
    0
    Baton, 18.07.2021 20:56
    На аватаре Кривбасс, он московский?
    http://patstalom.com/blog/photo-prikoli/Мяч вне игры.html
    Вот тебе ссілка на твой Кривбасс. Бурбасу привет
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:57
    0
    Baton, 18.07.2021 20:51
    Повтори, я жду на КПП Троещина))
    Бросай локацию, отправлю тебе ещё с десяток водил, раз ты такой ненасытный.
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:57
    0
    Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    Сказочник)))
    Ссылка
    Baton
    online
      Baton, 18.07.2021 20:55
    0
    Батон только за лучших болеет а... пацы...?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 20:55
    0
    Baton, 18.07.2021 20:45
    Просто камеральные услуги вам ещё пригодятся, тоесть кремальные))
    Имел ввиду коммунальные. Вас кремировать будем бесплатно, как того болтливого чукчу-танкиста.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 18.07.2021 20:55
    0
    Baton, 18.07.2021 20:54
    Какой Спартак? Московский? Ты дебил? Я за Динаму!!
    А аватар московский и флаг Нидерландов. Поэтому и пишу, что якобы болельщик.
    Ссылка
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