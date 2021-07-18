Антюх и Цыганков вошли в стартовый состав Динамо на матч с Этуалем

В воскресенье, 18 июля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах. Соперником украинской команды станет «Этуаль».
Стартовый состав «Динамо»:
Бущан — Караваев, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Цыганков, Антюх, Вербич.
Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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