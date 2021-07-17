Динамо Киев
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18.07.2021 18:00

Динамо – Этуаль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

  • 17.07.2021 23:21
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Динамо – Этуаль. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В воскресенье, 18 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и швейцарским «Этуалем». Игра состоится в Мерене (Швейцария), начало в 18:00.

На этом этапе вторых сборов, когда в списке соперников киевского клуба звучат названия «Ницца», «Атлетик» или «Вильярреал», нашлось место для спарринга и не с такой именитой командой. Рискнем спрогнозировать, что Мирча Луческу даст шанс проявить себя исполнителям, которые до сих пор получали меньше игрового времени. Кроме того, в составе уже есть сборники, как раз им в качестве втягивающего матча «Этуаль» подойдет. Но это только в теории, а на практике мы знаем много случаев, когда заброс шапками до матча заканчивался плачевно. Однако есть чуйка, что в воскресенье киевляне реабилитирутся за досадное субботнее поражение от «Ниццы» (1:2). Напомним, что до сих пор на сборах «Динамо» не проигрывало, однако побед также было немного - матчи киевского клуба заканчивались преимущественно вничью. Также интересно будет посмотреть, продолжит ли свою голевую серию новичок команды Шкурин, который забивает в каждом матче, когда выходит на поле, отметившись уже трижды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Этуаль».

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Источник — Sport.ua

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