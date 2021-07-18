Динамо Киев
2 : 0
18.07.2021, FT

Динамо – Этуаль – 2:0. Леднев и Гармаш. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Швейцарии

  • 18.07.2021 22:17
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Динамо – Этуаль – 2:0. Леднев и Гармаш. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В пятом контрольном матче на втором межсезонном сборе киевское «Динамо» одолело швейцарскую команду «Этуаль» со счетом 2:0.

В первом тайме динамовцев вперед вывел гол Богдана Леднева, а в конце матча результативным ударом со штрафного отличился Денис Гармаш.

Товарищеский матч

18 июля 2021. Мерен (Швейцария), «Стад де Арбер».

«Динамо» – «Этуаль» – 2:0

Голы: Леднев, 33, Гармаш, 83.

«Динамо»: Бущан – Караваев (Вивчаренко, 72), Забарный, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сидклей, 61) – Сидорчук (к) (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64), Леднев, Антюх (Кулач, 64), Цыганков (Бенито, 64) – Вербич (Ванат, 46).

«Этуаль» (стартовый состав): Диалло – Гомис (к), Каслей, Чаппуйс, Буссаха, Зукит, Диа, Фернандес, Тити, Бадди, Конан.

Предупреждения: Цыганков, 42 – Диа, 14, Буссаха, 45, Мангана, 88.

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Источник — ФК Динамо Киев

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