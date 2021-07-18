В пятом контрольном матче на втором межсезонном сборе киевское «Динамо» одолело швейцарскую команду «Этуаль» со счетом 2:0.
В первом тайме динамовцев вперед вывел гол Богдана Леднева, а в конце матча результативным ударом со штрафного отличился Денис Гармаш.
Товарищеский матч
18 июля 2021. Мерен (Швейцария), «Стад де Арбер».
«Динамо» – «Этуаль» – 2:0
Голы: Леднев, 33, Гармаш, 83.
«Динамо»: Бущан – Караваев (Вивчаренко, 72), Забарный, Попов (Шабанов, 61), Миколенко (Сидклей, 61) – Сидорчук (к) (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 64), Леднев, Антюх (Кулач, 64), Цыганков (Бенито, 64) – Вербич (Ванат, 46).
«Этуаль» (стартовый состав): Диалло – Гомис (к), Каслей, Чаппуйс, Буссаха, Зукит, Диа, Фернандес, Тити, Бадди, Конан.
Предупреждения: Цыганков, 42 – Диа, 14, Буссаха, 45, Мангана, 88.
Источник — ФК Динамо Киев
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