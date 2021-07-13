Заря
2 : 1
Аланьяспор
13.07.2021, FT

Заря выиграла в последнем матче на тренировочном сборе

Команда закончила сбор в Турции

  • 13.07.2021 20:27
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
Заря выиграла в последнем матче на тренировочном сборе
© zarya-lugansk.com

«Заря» в последнем матче на тренировочном сборе в Турции обыграла «Аланьяспор» со счетом 2:1. Голы забили Вернидуб и Громов.

Команда Виктора Скрипника начнет сезон УПЛ 25 июля матче против «Александрии».

Заря - Аланьяспор 2:1
Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 - Карача, 35

Заря: 73. Никита Шевченко (к), 90. Аллахъяр Сайядманеш (28. Артём Громов, 60), 10. Сергей Булеца (19. Рэймонд Овусу, 75), 4. Ловро Цвек (23. Егор Назарина, 60), 16. Денис Фаворов (5. Агрон Руфати, 60), 98. Максим Имереков, 22. Владислав Кабаев, 7. Владислав Кочергин, 9. Захедитабар Шахаб (21. Кристиан, 60), 15. Виталий Вернидуб, 17. Владислав Емец (6. Жуниньо, 60).

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Источник — ФК Заря

(6 голосов)

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Комментарии
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.07.2021 20:37
    0
    Нормально
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    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 13.07.2021 20:37
    0
    Нормально
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