Заря выиграла в последнем матче на тренировочном сборе

«Заря» в последнем матче на тренировочном сборе в Турции обыграла «Аланьяспор» со счетом 2:1. Голы забили Вернидуб и Громов.
Команда Виктора Скрипника начнет сезон УПЛ 25 июля матче против «Александрии».
Заря - Аланьяспор 2:1
Голы: Вернидуб, 72, Громов, 90 - Карача, 35
Заря: 73. Никита Шевченко (к), 90. Аллахъяр Сайядманеш (28. Артём Громов, 60), 10. Сергей Булеца (19. Рэймонд Овусу, 75), 4. Ловро Цвек (23. Егор Назарина, 60), 16. Денис Фаворов (5. Агрон Руфати, 60), 98. Максим Имереков, 22. Владислав Кабаев, 7. Владислав Кочергин, 9. Захедитабар Шахаб (21. Кристиан, 60), 15. Виталий Вернидуб, 17. Владислав Емец (6. Жуниньо, 60).
Источник — ФК Заря
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