Днепр-1
2 : 0
Альянс
17.07.2021, FT

Днепр-1 экспериментальным составом выиграл в контрольном матче

Команда переиграла представителя Первой лиги

  • 17.07.2021 19:51
  • 599 просмотров
  • 1 комментарий
Днепр-1 экспериментальным составом выиграл в контрольном матче
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«Днепр-1» в экспериментальном составе с привлечением молодых игроков сумел в спарринге обыграть перволиговый «Альянс» со счетом 2:0.

Днепр-1 - Альянс 2:0
Голы: Билл, 52, Шинкаренко, 63

Днепр-1: Кожонару, Киреев, Батагов, Заец, Швиденко, Игнатенко (Матюшенко, 70), Соловьев, Рубчинский (Свистун), Шинкаренко (Лебедев, 70), Билл, Ярмолюк

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    XBanat
    online
      XBanat, 17.07.2021 19:55
    -2
    Да есть чем гордиться
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