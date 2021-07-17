Днепр-1 экспериментальным составом выиграл в контрольном матче

«Днепр-1» в экспериментальном составе с привлечением молодых игроков сумел в спарринге обыграть перволиговый «Альянс» со счетом 2:0.
Днепр-1 - Альянс 2:0
Голы: Билл, 52, Шинкаренко, 63
Днепр-1: Кожонару, Киреев, Батагов, Заец, Швиденко, Игнатенко (Матюшенко, 70), Соловьев, Рубчинский (Свистун), Шинкаренко (Лебедев, 70), Билл, Ярмолюк
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Источник — СК Днепр-1
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