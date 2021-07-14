Динамо Киев
2 : 0
Сьон
14.07.2021, FT

Шкурин опять забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке

Также в составе киевлян голом отметился Жерсон Родригес

  • 14.07.2021 21:13
  • 7347 просмотров
  • 13 комментариев
Шкурин опять забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке
© Динамо Киев

Болельщики, которые накануне собирались посмотреть трансляцию матча киевского клуба в 20:00 и которые не заходили в Интернет до начала матча, видимо, были удивлены, когда после включения трансляции обнаружили, что уже близится к окончанию первый тайм. Всему виной был ливень, который заставил изменить место проведения игры (решили играть на стадионе «Сьона»), а заодно и время проведения - на полчаса раньше.

Очень академический футбол в исполнении двух команд не помешал выделяться на поле двум атакующим игрокам «Динамо» - Родригесу и Шкурину, которые очень активно цеплялись за мяч и пытались создавать моменты. Заслуженно, что именно эти игроки и отличились голами - сначала Тымчик заработал пенальти, Родригес пробил несильно низом в правый угол. Но вратарь отбил перед собой, а добить Жерсону уже не помешал никто, причем это добивание выглядело настолько эффектно, насколько может быть таким удар в пустые ворота.

Шкурин забил тоже качественный рабочий гол - получил пас от Шепелева после ускорения, на линии штрафной сместился вправо и пробил под правую же штангу низом. Вообще, Илья выглядел очень неплохо, на его счету несколько заработанных штрафных и угловых.

После перерыва авторы голов уже не появились на поле, а с ними исчезла и острота. Уже наиболее заметным был наш голкипер Бойко, который очень уверенно и надежно играл на выходах, нейтрализовал свидание с собой, демонстрировал реакцию после ударов в створ ворот. Сама игра распалась на отдельные эпизоды, однако преимущество киевлян в контроле мяча и создании моментов было подавляющим. Самый реальный момент забить имел Леднев, но после дальнего удара попал в штангу.

2:0 - наконец не ничья. А уже завтра «Динамо» прервет серию встреч со швейцарскими командами, поскольку запланирован матч с французским «Эвианом», начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Сьон» - 2:0.

 Родригес, 24, Шкурин, 27.

Незабитый пенальти: Родригес, 24 (вратарь).

«Динамо»: Бойко (Моргун, 78)  - Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) - Андриевский (Гармаш, 63), Шепелев (Коробенко, 63), Буяльский (Леднев, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) - Шкурин (Супряга, 46).

«Сьон» (старт):  Фаюлу - Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Телер, Оаро (к).

Стадион: «Турбийон» (Сьон, Швейцария)

ДИНАМО - СЬОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 14.07.2021 22:46
    +1
    Орлов Михаил, 14.07.2021 21:52
    2 шахтеровских дебила это сила 💪 🍻
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:40
    0
    inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    Шкурин белорус?
    Да
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:40
    0
    Супряга снова не забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.07.2021 22:38
    0
    спершу пукан потуши
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 14.07.2021 22:37
    -5
    Зашкварище а не клюб прошкурин с армии росии на подсосе ,Миколенко выпрашивает фотографию у Басты ,так ещё и Динамо Москва к себе прилепили
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.07.2021 22:29
    +1
    inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    Шкурин белорус?
    Да.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    0
    Шкурин белорус?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.07.2021 21:57
    -2
    За Минай!, 14.07.2021 21:23
    Сейчас Шкурин из кожи будет вылезать, а в чемпионате "засохнет". Как и когда то Родригес (наш).
    Тогда усилит другой клуб на правах аренды. Проблем то.
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 14.07.2021 21:56
    -1
    За Минай!, 14.07.2021 21:23
    Сейчас Шкурин из кожи будет вылезать, а в чемпионате "засохнет". Как и когда то Родригес (наш).
    Ну как бы Родригес (наш) первый гол сразу же в первой игре Шахтеру и забил. А засох от того, что тренера обидел.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 14.07.2021 21:52
    -8
    Вячеслав Круссер, 14.07.2021 21:27
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 14.07.2021 21:27
    -10
    Joe-777., 14.07.2021 21:24
    Молодцы, динамовская молодежь радует. Скоро десять игроков сборной Украины будут в строю и посмотрим супер-спаринги с Атлетик Бильбао и с Интером.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 21:24
    +11
    Молодцы, динамовская молодежь радует. Скоро десять игроков сборной Украины будут в строю и посмотрим супер-спаринги с Атлетик Бильбао и с Интером.
    Ссылка
    За Минай!
    online
      За Минай!, 14.07.2021 21:23
    -6
    Сейчас Шкурин из кожи будет вылезать, а в чемпионате "засохнет". Как и когда то Родригес (наш).
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 21:24
    +11
    Молодцы, динамовская молодежь радует. Скоро десять игроков сборной Украины будут в строю и посмотрим супер-спаринги с Атлетик Бильбао и с Интером.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 14.07.2021 22:46
    +1
    Орлов Михаил, 14.07.2021 21:52
    2 шахтеровских дебила это сила 💪 🍻
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.07.2021 22:29
    +1
    inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    Шкурин белорус?
    Да.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:40
    0
    inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    Шкурин белорус?
    Да
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 14.07.2021 22:40
    0
    Супряга снова не забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.07.2021 22:38
    0
    спершу пукан потуши
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 14.07.2021 22:17
    0
    Шкурин белорус?
    Ссылка
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