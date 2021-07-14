Шкурин опять забил. Динамо переиграло Сьон в контрольном поединке

Болельщики, которые накануне собирались посмотреть трансляцию матча киевского клуба в 20:00 и которые не заходили в Интернет до начала матча, видимо, были удивлены, когда после включения трансляции обнаружили, что уже близится к окончанию первый тайм. Всему виной был ливень, который заставил изменить место проведения игры (решили играть на стадионе «Сьона»), а заодно и время проведения - на полчаса раньше.

Очень академический футбол в исполнении двух команд не помешал выделяться на поле двум атакующим игрокам «Динамо» - Родригесу и Шкурину, которые очень активно цеплялись за мяч и пытались создавать моменты. Заслуженно, что именно эти игроки и отличились голами - сначала Тымчик заработал пенальти, Родригес пробил несильно низом в правый угол. Но вратарь отбил перед собой, а добить Жерсону уже не помешал никто, причем это добивание выглядело настолько эффектно, насколько может быть таким удар в пустые ворота.

Шкурин забил тоже качественный рабочий гол - получил пас от Шепелева после ускорения, на линии штрафной сместился вправо и пробил под правую же штангу низом. Вообще, Илья выглядел очень неплохо, на его счету несколько заработанных штрафных и угловых.

После перерыва авторы голов уже не появились на поле, а с ними исчезла и острота. Уже наиболее заметным был наш голкипер Бойко, который очень уверенно и надежно играл на выходах, нейтрализовал свидание с собой, демонстрировал реакцию после ударов в створ ворот. Сама игра распалась на отдельные эпизоды, однако преимущество киевлян в контроле мяча и создании моментов было подавляющим. Самый реальный момент забить имел Леднев, но после дальнего удара попал в штангу.

2:0 - наконец не ничья. А уже завтра «Динамо» прервет серию встреч со швейцарскими командами, поскольку запланирован матч с французским «Эвианом», начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Сьон» - 2:0.

Родригес, 24, Шкурин, 27.

Незабитый пенальти: Родригес, 24 (вратарь).

«Динамо»: Бойко (Моргун, 78) - Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) - Андриевский (Гармаш, 63), Шепелев (Коробенко, 63), Буяльский (Леднев, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) - Шкурин (Супряга, 46).

«Сьон» (старт): Фаюлу - Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Телер, Оаро (к).

Стадион: «Турбийон» (Сьон, Швейцария)

ДИНАМО - СЬОН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА