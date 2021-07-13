Динамо – Сьон. Текстовая трансляция матча

В среду, 14 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и швейцарским «Сьоном». Игра состоится в Мерене (Швейцария) на местном стадионе, начало в 20:00.

Киевское «Динамо» продолжит свою серию встреч на летних сборах с швейцарскими командами. Напомним, в пяти предыдущих поединках киевляне победили «Дивонн» со счетом 5:0, а остальные матчей (с «Базелем», «Лозанной», «Люцерном» и «Серветтом») сыграли вничью. Соперник занял в прошлом сезоне девятое место в швейцарском чемпионате, поэтому может считаться достаточно несложным. Однако это сборы, на которых главной целью является не победа в каждом матче, а поиск оптимального состава, тренировка тактических схем, игровых связей и так далее. Кстати, этот поединок будет последним, в котором не будут принимать участие футболисты, выступавшие на Евро-2020 - они присоединятся к команде на следующий день.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Сьон».