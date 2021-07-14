Антюх и Шкурин - в основе Динамо на контрольный матч

Команда продолжает работу в Швейцарии

  • 14.07.2021 18:46
  • 1399 просмотров
  • 1 комментарий
Антюх и Шкурин - в основе Динамо на контрольный матч
© fcdynamo.kiev.ua

В 19:30 начнется контрольный матч «Динамо» - «Сьон» на сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу продолжает работать без игроков сборной Украины.

Динамо: Бойко, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Антюх, Шкурин

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 19:11
    0
    Удачи чемпионы!! Главное без травм
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 14.07.2021 19:11
    0
    Удачи чемпионы!! Главное без травм
    Ссылка
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