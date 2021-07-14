Антюх и Шкурин - в основе Динамо на контрольный матч

В 19:30 начнется контрольный матч «Динамо» - «Сьон» на сборе в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу продолжает работать без игроков сборной Украины.
Динамо: Бойко, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Антюх, Шкурин
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Источник — Sport.ua
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