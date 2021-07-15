Киевское «Динамо» провело второй контрольный матч в рамках финальной части подготовки к новому сезону. Соперником выступил «Сьон», 9-я команда прошлого чемпионата Швейцарии, которая приняла «бело-синих» на домашней арене «Стад де Турбийон»

В середине первого тайма Мауро Родригес сбил Александра Тымчика в собственной штрафной и подарил «Динамо» право на выполнение пенальти. К 11-метровой отметке подошел Жерсон Родригес, первую попытку которого Тимоти Фаюлу парировал, а вот справиться с добиванием уже не смог – 1:0 в пользу киевлян.

Прекрасно проявил себя новичок киевского «Динамо» Илья Шкурин, отметившись своим вторым голом в двух спаррингах в составе «бело-синих». Приняв передачу на ход от Владимира Шепелева из центра поля, форвард обыграл Бираму Ндойе и нанес точный удар низом – 2:0.

Товарищеский матч

14 июля, Сьон (Швейцария), «Турбийон»

«Динамо» Киев – «Сьон» (Швейцария) – 2:0

Голы: Родригес, 24, Шкурин, 27.

«Динамо»: Бойко (Моргун, 78) – Тымчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) – Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (к) (Коробенко, 63), Антюх (де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) – Шкурин (Супряга, 46).

«Сьон» (стартовый состав): Фаюлу – Андерссон, Зок, Карлен, Гргич, М.Родригес, Тосетти, Ндойе, Саинтини, Теллер, Оаро (к).