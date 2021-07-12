Динамо - Сьон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Динамо» на сборе в Швейцарии проведет очередной спарринг, а соперником станет местный «Сьон».
Матч состоится 14 июля, начало в 20:00. Это будет последний спарринг без игроков сборной Украины, которые вернутся в состав 15 июля.
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Источник — Sport.ua
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