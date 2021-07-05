Проверка молодых. Динамо уверенно обыграло Дивонн в контрольном поединке

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе. Соперником команды Мирчи Луческу стал представитель региональной лиги Франции «Дивонн». В этом спарринге тренерский штаб «бело-синих» дал проявить себя молодежи команды и футболистам, находящимся на просмотре.

Киевляне сразу завладели преимуществом и начали демонстрировать более высокий класс. Первое взятие ворот состоялось после ошибки защитника «Дивонна» Эмаля, который неудачно принял мяч. Викентий Волошин сыграл на перехвате и отправил футбольный снаряд в ворота. Вскоре Цитаишвили и Дубинчак организовали прострел с левого фланга, и Кулач удвоил преимущество «бело-синих». До перерыва динамовцы имели еще несколько голевых возможностей, но счет не изменился.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но футболисты французской команды уже чаще начали проводить свои атаки и едва не размочили счет после флангового навеса. Но затем киевляне снова заставили соперников обороняться. Кулач заработал пенальти и сам точно пробил с 11-тиметровой отметки. А затем классный заброс от Бражко технично реализовал Цитаишвили. Точку в матче поставил Ванат, который отправил мяч в ворота из левого угла штрафной.

5:0 – «Динамо» одержало победу и продолжает готовиться к новому сезону.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Дивонн» – 5:0

В.Волошин (13), Кулач (18; 60, пенальти), Цитаишвили (68), Ванат (86)

«Динамо»: Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубинчак, В.Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63).

Дивонн-ле-Бен (Франция)

ДИНАМО - ДИВОНН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА