Динамо Киев
5 : 0
Дивон
05.07.2021, FT

Проверка молодых. Динамо уверенно обыграло Дивонн в контрольном поединке

Киевляне провели спарринг на учебно-тренировочном сборе

  • 05.07.2021 20:48
  • 3706 просмотров
  • 14 комментариев
Проверка молодых. Динамо уверенно обыграло Дивонн в контрольном поединке
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе. Соперником команды Мирчи Луческу стал представитель региональной лиги Франции «Дивонн». В этом спарринге тренерский штаб «бело-синих» дал проявить себя молодежи команды и футболистам, находящимся на просмотре.

Киевляне сразу завладели преимуществом и начали демонстрировать более высокий класс. Первое взятие ворот состоялось после ошибки защитника «Дивонна» Эмаля, который неудачно принял мяч. Викентий Волошин сыграл на перехвате и отправил футбольный снаряд в ворота. Вскоре Цитаишвили и Дубинчак организовали прострел с левого фланга, и Кулач удвоил преимущество «бело-синих». До перерыва динамовцы имели еще несколько голевых возможностей, но счет не изменился.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но футболисты французской команды уже чаще начали проводить свои атаки и едва не размочили счет после флангового навеса. Но затем киевляне снова заставили соперников обороняться. Кулач заработал пенальти и сам точно пробил с 11-тиметровой отметки. А затем классный заброс от Бражко технично реализовал Цитаишвили. Точку в матче поставил Ванат, который отправил мяч в ворота из левого угла штрафной.

5:0 – «Динамо» одержало победу и продолжает готовиться к новому сезону.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Дивонн» – 5:0

В.Волошин (13), Кулач (18; 60, пенальти), Цитаишвили (68), Ванат (86)

«Динамо»: Моргун (Кучерук, 46), Биловар, Вивчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубинчак, В.Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63).

Дивонн-ле-Бен (Франция)

ДИНАМО - ДИВОНН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 21:53
    0
    Наказали Диванных экспертов.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:48
    0
    Муґунот Уух, 05.07.2021 21:44
    х/з, может клей, может растворитель, может бояра, может стекломой....
    cocktail?
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 05.07.2021 21:44
    +1
    Alex86 1, 05.07.2021 21:23
    Чё это?
    х/з, может клей, может растворитель, может бояра, может стекломой....
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 05.07.2021 21:38
    -2
    padlo95, 05.07.2021 21:36
    У Вагины таких побед нет, да?
    Да, у твоей мамы Вагины таких побед нет
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 05.07.2021 21:36
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:18
    Да как-бы не так
    Эта победа должна брыллиантовыми буквами войти в историю клюба с пыльными вымпелами в музее
    У Вагины таких побед нет, да?
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 21:32
    0
    Nashwill, 05.07.2021 21:15
    Зате Ракув не піддався,видать,там шахрайське бабло не канає Он і від турків ледве своє очко прикрили
    Рахув такой же серебряный, как и Шахтёр. Только экстракляКса сильней УПЛ. Это можно посмотреть по встречам с их ФК. Там печаль у всех наших клубов.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 21:30
    0
    Обыграли Диван?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:23
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:18
    Да как-бы не так
    Эта победа должна брыллиантовыми буквами войти в историю клюба с пыльными вымпелами в музее
    Чё это?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 05.07.2021 21:18
    -4
    dd dent, 05.07.2021 21:09
    Было б о чем говорить, товарняк банальный
    Да как-бы не так
    Эта победа должна брыллиантовыми буквами войти в историю клюба с пыльными вымпелами в музее
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 05.07.2021 21:15
    -2
    smart__Forever, 05.07.2021 20:58
    «Дивонн» явно решил поддаться ноунейму Украины, иначе сопли текли-бы ручьём от его фанов
    Зате Ракув не піддався,видать,там шахрайське бабло не канає Он і від турків ледве своє очко прикрили
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 05.07.2021 21:13
    -2
    Команда с региональной 7 лиги ФК Диван !Уровень
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 21:09
    0
    Было б о чем говорить, товарняк банальный
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 05.07.2021 20:58
    -7
    «Дивонн» явно решил поддаться ноунейму Украины, иначе сопли текли-бы ручьём от его фанов
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:55
    +4
    Посмотрели на ближайший резерв
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:55
    +4
    Посмотрели на ближайший резерв
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 05.07.2021 21:44
    +1
    Alex86 1, 05.07.2021 21:23
    Чё это?
    х/з, может клей, может растворитель, может бояра, может стекломой....
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 05.07.2021 21:36
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:18
    Да как-бы не так
    Эта победа должна брыллиантовыми буквами войти в историю клюба с пыльными вымпелами в музее
    У Вагины таких побед нет, да?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:23
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:18
    Да как-бы не так
    Эта победа должна брыллиантовыми буквами войти в историю клюба с пыльными вымпелами в музее
    Чё это?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 21:53
    0
    Наказали Диванных экспертов.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:48
    0
    Муґунот Уух, 05.07.2021 21:44
    х/з, может клей, может растворитель, может бояра, может стекломой....
    cocktail?
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 21:32
    0
    Nashwill, 05.07.2021 21:15
    Зате Ракув не піддався,видать,там шахрайське бабло не канає Он і від турків ледве своє очко прикрили
    Рахув такой же серебряный, как и Шахтёр. Только экстракляКса сильней УПЛ. Это можно посмотреть по встречам с их ФК. Там печаль у всех наших клубов.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 21:30
    0
    Обыграли Диван?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 21:09
    0
    Было б о чем говорить, товарняк банальный
    Ссылка
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