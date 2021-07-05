Цитаишвили и Кулач - в основе Динамо на контрольный матч

Сегодня в 19:00 «Динамо» на сборе в Швейцарии проведет контрольный матч против ФК «Дивон». Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав.
Динамо: Моргун, Скорко, Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Коробенко, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Цитаишвили, Кулач
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Источник — Sport.ua
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