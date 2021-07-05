В понедельник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на тренировочном сборе. Соперником киевлян станет представитель региональной лиги Франции – «US Divonne». Матч состоится во французской коммуне Дивон-ле-Бен и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу провела уже два спарринга. Сначала киевляне встретились с вице-чемпионом Швейцарии «Базелем», и результативный поединок завершился вничью со счетом 4:4. В составе «бело-синих» результативными ударами отметились Антюх, Сирота, Леднев и Коробенко. Далее соперником киевлян стала «Лозанна», занявшая пятое место в Швейцарской Суперлиге. В начале матча счет с пенальти открыл Жерсон Родригес, а после перерыва швейцарцы сравняли результат. Третий соперник киевлян «US Divonne», с которым подопечные Мирчи Луческу встретятся в понедельник, представляет группу E региональной лиги Франции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Дивон».