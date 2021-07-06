Динамо Киев

Киевское «Динамо» разгромило французский клуб «Дивонн» в рамках учебно-тренировочного сбора . Смотрите видео голов и обзор матча.
«Динамо» – «Дивонн» – 5:0
Голы: В.Волошин (13), Кулач (18; 60, пенальти), Цитаишвили (68), Ванат (86)
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.