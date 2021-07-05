В понедельник, 5 июля, киевское «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на тренировочном сборе, в котором померится силами с представителем региональной лиги Франции – «Дивон».
Спарринг начнется в 19:00 по киевскому времени.
Динамо – Дивон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — ФК Динамо Киев
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