Мариуполь всухую разгромил Полесье

«Мариуполь» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. «Мариуполь» разгромил «Полесье» со счетом 3:0.
«Мариуполь» — «Полесье» — 3:0
Голы: Кулаков, 62, Кащук, 86, 89
«Мариуполь» 1-й тайм: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей (игрок на просмотре), Меличенко, Чех, Петерман, Мишнев, Топалов (Микитишин, игрок на просмотре, 42), Горбунов, Кулаков
2-й тайм: Турбаевский, Драмбаев, Удод (игрок на просмотре), Чоботенко, Стасюк, Чех, Мишнев (Хромей, 58), Петерман (Плакса, 69), Кащук, Микитишин (игрок на просмотре), Кулаков
«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров, Сахневич, Огиря, Грицук, Козак, Оринчак, Чередниченко, Коломоец
Источник — ФК Мариуполь
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